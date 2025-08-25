Γιατί κάποιοι γερνούν πιο γρήγορα; Τα «ένοχα» γονίδια
Γιατί κάποιοι γερνούν πιο γρήγορα; Τα «ένοχα» γονίδια
Νέα μελέτη εντοπίζει περισσότερα από 400 γονίδια που σχετίζονται με την επιταχυνόμενη γήρανση και ανοίγει τον δρόμο για εξατομικευμένες θεραπείες
Η γήρανση αποτελεί μία φυσική πορεία της ζωής, ωστόσο δεν εμφανίζεται σε όλους με τον ίδιο ρυθμό. Κάποιοι φτάνουν στα 90 με σώμα και μυαλό που μοιάζει με «μικρού παιδιού», ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, άνοια ή κινητικές δυσκολίες δεκαετίες νωρίτερα. Μία νέα, διεθνής μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, «ρίχνει φως» στα γονίδια που επηρεάζουν την επιταχυνόμενη γήρανση, προσφέροντας νέα γνώση για την πρόληψη και θεραπεία των χρόνιων ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Genetics, αναλύει περισσότερα από 400 γονίδια που σχετίζονται με την επιταχυνόμενη γήρανση, χωρισμένα σε 7 διαφορετικούς τύπους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διαφορετικές ομάδες γονιδίων ευθύνονται για διαφορετικές μορφές πρόωρης γήρανσης, που περιλαμβάνουν από γνωστική έκπτωση έως προβλήματα κινητικότητας και κοινωνική απομόνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Genetics, αναλύει περισσότερα από 400 γονίδια που σχετίζονται με την επιταχυνόμενη γήρανση, χωρισμένα σε 7 διαφορετικούς τύπους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διαφορετικές ομάδες γονιδίων ευθύνονται για διαφορετικές μορφές πρόωρης γήρανσης, που περιλαμβάνουν από γνωστική έκπτωση έως προβλήματα κινητικότητας και κοινωνική απομόνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα