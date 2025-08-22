Επικίνδυνες τάσεις ευεξίας: Πoιοι πέφτουν ευκολότερα στην παγίδα; Όχι αυτοί που νομίζετε!

Οι έρευνες δείχνουν ότι η απήχηση των wellness trends δεν είναι ζήτημα ευφυίας ή μόρφωσης, αλλά περισσότερο προσωπικότητας - Ποια τα χαρακτηριστικά που ωθούν στην υιοθέτηση αυτών των τάσεων και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της δημόσιας υγείας;