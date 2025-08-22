Επικίνδυνες τάσεις ευεξίας: Πoιοι πέφτουν ευκολότερα στην παγίδα; Όχι αυτοί που νομίζετε!
Επικίνδυνες τάσεις ευεξίας: Πoιοι πέφτουν ευκολότερα στην παγίδα; Όχι αυτοί που νομίζετε!
Οι έρευνες δείχνουν ότι η απήχηση των wellness trends δεν είναι ζήτημα ευφυίας ή μόρφωσης, αλλά περισσότερο προσωπικότητας - Ποια τα χαρακτηριστικά που ωθούν στην υιοθέτηση αυτών των τάσεων και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της δημόσιας υγείας;
Βουτιές σε παγωμένα νερά, μάσκες ομορφιάς με σπιτικά υλικά, αποτοξινωτικά ροφήματα και ταινία στο στόμα για καλύτερο ύπνο. Αυτά είναι μόνο ελάχιστα από τα παραδείγματα τάσεων και συμβουλών ευεξίας που θα βρει κανείς κάνοντας scrolling στις αγαπημένες του κοινωνικές πλατφόρμες. Κι ενώ κάποιες μπορεί να είναι αθώες, άλλες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες.
Ποιοι είναι, όμως, εκείνοι που εμπιστεύονται το διαδίκτυο για συμβουλές ευεξίας;
Οι περισσότεροι θα απαντούσαν βιαστικά ότι μόνο ένας εύπιστος ή κάποιος με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, χωρίς να το ψάξει περισσότερο. Η διαθέσιμη έρευνα, όμως, δείχνει ότι ακόμη και οι έξυπνοι ή μορφωμένοι άνθρωποι υιοθετούν συχνά τα wellness trends του διαδικτύου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ποιοι είναι, όμως, εκείνοι που εμπιστεύονται το διαδίκτυο για συμβουλές ευεξίας;
Οι περισσότεροι θα απαντούσαν βιαστικά ότι μόνο ένας εύπιστος ή κάποιος με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, χωρίς να το ψάξει περισσότερο. Η διαθέσιμη έρευνα, όμως, δείχνει ότι ακόμη και οι έξυπνοι ή μορφωμένοι άνθρωποι υιοθετούν συχνά τα wellness trends του διαδικτύου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα