Καρκίνος τραχήλου: Πόσο προστατεύει ο εμβολιασμός κατά του HPV τις ευπαθείς ομάδες

Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοσολογική απόκριση του εμβολίου κατά του HPV φαίνεται να παραμένουν υψηλές, ακόμη και σε άτομα με ανοσοκαταστολή, σύμφωνα με νεότερη μελέτη