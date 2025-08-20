Καρκίνος τραχήλου: Πόσο προστατεύει ο εμβολιασμός κατά του HPV τις ευπαθείς ομάδες
Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοσολογική απόκριση του εμβολίου κατά του HPV φαίνεται να παραμένουν υψηλές, ακόμη και σε άτομα με ανοσοκαταστολή, σύμφωνα με νεότερη μελέτη
Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και προκαλείται κυρίως από τους τύπους HPV 16 και 18, ενώ η μόλυνση με υψηλού κινδύνου HPV μπορεί να οδηγήσει σε προκαρκινικές αλλοιώσεις και τελικά σε καρκίνο.
Συνολικά έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 200 τύποι HPV και περισσότεροι από 40 τύποι από αυτούς μολύνουν το γεννητικό σύστημα. Οι HPV 16 και 18 είναι οι δύο κύριοι ογκογενείς τύποι και ευθύνονται για το 77% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας – κυρίως το πλακώδες καρκίνωμα. Σε συνδυασμό με τους HPV 31, 33, 45, 52 και 58, αντιπροσωπεύουν το 94,9% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.
