Γονείς: Πώς να μεγαλώσετε ένα χαρισματικό παιδί – Η ειδικός εξηγεί
Γονείς: Πώς να μεγαλώσετε ένα χαρισματικό παιδί – Η ειδικός εξηγεί
Από τη δημιουργικότητα μέχρι την τελειομανία, η ανατροφή ενός χαρισματικού παιδιού είναι γεμάτη προκλήσεις. Η ειδικός παρουσιάζει τι χρειάζονται πραγματικά για να ανθίσουν
Το ερώτημα «Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να μεγαλώσει και να εκπαιδευτεί ένα χαρισματικό παιδί;» απασχολεί εδώ και δεκαετίες γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Barbara Klein, ψυχολόγος και εκπαιδευτικός, μέσα από άρθρο της στο Psychology Today, δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Ο λόγος είναι απλός: τα χαρισματικά παιδιά δεν είναι όλα ίδια.
Άλλα παιδιά ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητά τους και ανθίζουν μέσα σε ένα ανοιχτό, ευέλικτο πρόγραμμα που τους δίνει χώρο να ζωγραφίσουν, να παίξουν θέατρο ή να κατασκευάσουν πράγματα. Κάποια άλλα είναι ακαδημαϊκά προσανατολισμένα και αποδίδουν καλύτερα σε μια πιο «παραδοσιακή» τάξη με έμφαση στα μαθηματικά, την ιστορία και τις φυσικές επιστήμες. Υπάρχουν, επίσης, τα παιδιά με έντονη σωματική ενέργεια που βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό και στις ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Άλλα παιδιά ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητά τους και ανθίζουν μέσα σε ένα ανοιχτό, ευέλικτο πρόγραμμα που τους δίνει χώρο να ζωγραφίσουν, να παίξουν θέατρο ή να κατασκευάσουν πράγματα. Κάποια άλλα είναι ακαδημαϊκά προσανατολισμένα και αποδίδουν καλύτερα σε μια πιο «παραδοσιακή» τάξη με έμφαση στα μαθηματικά, την ιστορία και τις φυσικές επιστήμες. Υπάρχουν, επίσης, τα παιδιά με έντονη σωματική ενέργεια που βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό και στις ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα