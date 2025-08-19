SOS για το δημογραφικό: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια

Το 2010 είχαμε 115.000 παιδιά στην Α' Δημοτικού, τον Σεπτέμβριο που έρχεται θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο περίπου 71.000 -δηλαδή 1.760 λιγότερες τάξεις