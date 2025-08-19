SOS για το δημογραφικό: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια
YGEIAMOU.GR
Δημογραφικό Ελλάδα Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Υπογεννητικότητα

SOS για το δημογραφικό: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια

Το 2010 είχαμε 115.000 παιδιά στην Α' Δημοτικού, τον Σεπτέμβριο που έρχεται θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο περίπου 71.000 -δηλαδή 1.760 λιγότερες τάξεις

SOS για το δημογραφικό: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια
ygeiamou.gr team
3 ΣΧΟΛΙΑ
*Το κείμενο υπογράφουν ο Βασίλης Τσακίρογλου και η Βασιλική Χρυσοστομίδου

Τα 71.181 «πρωτάκια» της σχολικής περιόδου 2025-2026, δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το εκπαιδευτικό τους δρομολόγιο από την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα πλέον ολιγάριθμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Στο ισχνό πλήθος τους αντανακλάται στο πλήρες μέγεθός του και με όλες τις δραματικές προεκτάσεις του το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Με μια ακόμη πιο μελαγχολική και δυσοίωνη προοπτική για το άμεσο μέλλον, εφόσον η υπογεννητικότητα είναι εκ των πραγμάτων συνταγή μαρασμού με προδιαγεγραμμένη «επιτυχία».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης