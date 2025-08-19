SOS για το δημογραφικό: Σε 15 χρόνια «χάθηκαν» 45.000 πρωτάκια
Το 2010 είχαμε 115.000 παιδιά στην Α' Δημοτικού, τον Σεπτέμβριο που έρχεται θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο περίπου 71.000 -δηλαδή 1.760 λιγότερες τάξεις
*Το κείμενο υπογράφουν ο Βασίλης Τσακίρογλου και η Βασιλική Χρυσοστομίδου
Τα 71.181 «πρωτάκια» της σχολικής περιόδου 2025-2026, δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το εκπαιδευτικό τους δρομολόγιο από την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα πλέον ολιγάριθμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Στο ισχνό πλήθος τους αντανακλάται στο πλήρες μέγεθός του και με όλες τις δραματικές προεκτάσεις του το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Με μια ακόμη πιο μελαγχολική και δυσοίωνη προοπτική για το άμεσο μέλλον, εφόσον η υπογεννητικότητα είναι εκ των πραγμάτων συνταγή μαρασμού με προδιαγεγραμμένη «επιτυχία».
