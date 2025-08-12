Έρχεται νέα θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι – Τι έδειξε η δοκιμή της
Νέα μελέτη φάσης 3 για χάπι αδυνατίσματος έδειξε μια αξιοσημείωτη απώλεια βάρους
Υποσχόμενα, αν και όχι θεαματικά, είναι τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης φάσης 3 για νέο από του στόματος φάρμακο απώλειας βάρους της κατηγορίας των GLP-1.
Το orforglipron αποτελεί έναν καινοτόμο αγωνιστή του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1), σχεδιασμένο να προσφέρει μια πιο εύχρηστη και βολική λύση για τη διαχείριση της παχυσαρκίας, καθώς λαμβάνεται σε μορφή δισκίου, σε αντίθεση με τα ήδη υπάρχοντα ενέσιμα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας.
