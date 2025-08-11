Απίστευτη ταλαιπωρία για παιδί με τραύμα στο δόντι σε 6 νοσοκομεία – Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας

Μια πρωτοφανή ταλαιπωρία βίωσε η οικογένεια ενός παιδιού 5,5 ετών που είναι στο φάσμα του αυτισμού μετά από τραυματισμό του στα δόντια. Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει ο πατέρας του αγοριού και είδαν το φως της δημοσιότητας, στις αρχές Αυγούστου η οικογένεια έκανε … το γύρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), με τα νοσοκομεία να δηλώνουν αναρμόδια για τη διαχείριση του περιστατικού. Διευκρινίσεις έδωσε σήμερα η διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), δηλώνοντας πως «όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, μετά από τραυματισμό στο δόντι οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου, το οποίο αρνήθηκε να δεχθεί το παιδί. Μετά από επικοινωνία με το νοσοκομείο Ρίου ζήτησαν να μιλήσουν με τη γναθοχειρουργό την οποία και κάλεσε το νοσοκομείο. «Δεν μπορώ να έρθω. Ποιος σας έδωσε το τηλέφωνό μου;» ήταν η πρώτη της φράση. Της εξηγήσαμε πως η κλήση έγινε μέσω του νοσοκομείου, ότι δεν έχουμε καν το νούμερό της. Παρ’ όλα αυτά, απάντησε πως δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει — χωρίς καμία εξήγηση. Όταν φτάσαμε, οι γιατροί που ήταν εκεί — παθολόγοι, ούτε ωτορινολαρυγγολόγοι, ούτε οδοντίατροι, ούτε γναθοχειρουργοί — την κάλεσαν να έρθει. Δεν ήρθε ποτέ. Δεν μάθαμε ποτέ γιατί. Κι έτσι, με μια απλή φράση «Δεν είμαστε νοσοκομείο τραυμάτων, πηγαίνετε αλλού», βρεθήκαμε ξανά στο δρόμο, μόνοι, με το παιδί μου τραυματισμένο», έγραψε ο πατέρας του παιδιού.



