Πνεύμονες: Ο συνδυασμός που επιβαρύνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα

Το άτμισμα σε συνδυασμό με το κάπνισμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνος συνδυασμός για την αναπνευστική υγεία. Πρόσφατη έρευνα από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης έδειξε ότι ο συνδυασμός αυτός αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος, προκαλώντας συμπτώματα όπως ο βήχας και ο συριγμό στην αναπνοή. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 20.882 άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω από τη διαχρονική μελέτη για την Αξιολόγηση του Καπνίσματος και της Υγείας στον Πληθυσμό (Population Assessment of Tobacco and Health, PATH) στις ΗΠΑ.Οι συμμετέχοντες δεν είχαν αναπνευστικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής μελέτης το 2015-2016. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, αναφέρθηκαν συμπτώματα του αναπνευστικού από:το 10.7% όσων δεν χρησιμοποιούσαν προϊόντα καπνού ή ατμούτο 11.8% όσων χρησιμοποιούσαν μόνο ηλεκτρονικό τσιγάροτο 17.1% όσων κάπνιζαν μόνο κλασικά τσιγάρατο 19.7% όσων συνδύαζαν κάπνισμα με άτμισμα.Οι τελευταίοι είχαν 1,9 περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αναπνευστικά συμπτώματα συγκριτικά με όσους έκαναν χρήση μόνο ηλεκτρονικού τσιγάρου, και 1,24 περισσότερες σε σύγκριση με αποκλειστικά καπνιστές. Ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων στην ομάδα του ατμίσματος αποκλειστικά, ήταν ελάχιστα υψηλότερος από όσους δεν χρησιμοποιούσαν προϊόντα καπνού ή ατμού.«Τα αυτοκόλλητα νικοτίνης και το φάρμακο βαρενικλίνη, αμφότερα εγκεκριμένα από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, αποτελούν καλύτερες επιλογές για όσους επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής Krishna Reddy, MD, MS, από το Τμήμα Ιατρικής των Πνευμόνων και Έκτακτης Ανάγκης το Κέντρο Έρευνας και Αντιμετώπισης για το Κάπνισμα του Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και πρόσθεσε «οι άνθρωποι που ατμίζουν για να διακόψουν το κάπνισμα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους από την παράλληλη χρήση παραδοσιακού τσιγάρου, να προτρέπονται για μεταστροφή στο ηλεκτρονικό μόνο με απώτερο στόχο τη διακοπή και του ατμίσματος».Η ανώτερη συγγραφέας, Δρ Nancy Rigotti, MD, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Αντιμετώπισης για το Κάπνισμα, σχολίασε: «η μελέτη επιβεβαιώνει τα διαπιστωμένα οφέλη από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέτρο μείωσης των επιπτώσεων από το κάπνισμα. Η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν αύξησε τον κίνδυνο αναπνευστικών συμπτωμάτων όπως η παράλληλη χρήση με τα παραδοσιακά τσιγάρα».Διαβάστε περισσότερα στο