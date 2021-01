Ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα: Πέντε σημεία που πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δελεαστικά για μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων φαντάζουν τα επενδυτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών που δεν υπόσχονται εγγυημένες, αλλά σαφώς υψηλότερες αποδόσεις, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά προγράμματα, σε περίπτωση που δεχθούν να αναλάβουν ένα λελογισμένο ρίσκο.Ποια είναι, όμως, τα σημεία – κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι πριν βάλουν την υπογραφή τους σε ένα τέτοιο συμβόλαιο;Το who is who της εταιρίας. Όπως εξηγούν στο ygeiamou στελέχη της αγοράς πρόκειται για επένδυση μακροχρόνιου χαρακτήρα. «Καλό θα ήταν, λοιπόν, η όποια δέσμευση να γίνεται με εκπρόσωπο του χώρου, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία σε τέτοιου είδους προιόντα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.