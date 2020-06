OsteoStrong: Webinar για την αντιγήρανση - Εγγραφείτε τώρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο εξωτερικό μιλούν συχνά για τηνκαι τις σημαντικές ανακαλύψεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος κλάδος της ιατρικής.Μάλιστα, μια επαναστατική άποψη που εμπεριέχει μεγάλες δόσεις αλήθειας, λέει πως:Πολλοί μπερδεύονται στο άκουσμα του όρου αντιγήρανση, συνδέοντας τη συγκεκριμένη επιστήμη αποκλειστικά με την επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής, ωστόσο ο νεότατος αυτός κλάδος. Εξάλλου, ποιο θα ήταν το νόημα μιας μεγαλύτερης ζωής καταβεβλημένης, όμως, από τα γηρατειά και την φθορά του σώματος;Τα τελευταία χρόνια στα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της υδρογείου,Πολλές ανακαλύψεις είναι πλέον γνωστές στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα ανακοινώνονται κι άλλες.Για αυτές τις νέες τάσεις και ανακαλύψειςΓια να παρακολουθήσετε τοκάντε την εγγραφή σας εδώ:Το σεμινάριο θα μεταδοθεί live και από τη σελίδα τηςστοΗ εισηγήτρια,, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια Υγεία και διδακτορική διατριβή από το ΕΚΠΑ. Επίσης έχει Diplomate in Anti Aging and Regenerative Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine. Παράλληλα, είναι επιστημονικά υπέυθυνη του Μικροβιολογικού Τμήματος Ορθοβιοτικής.