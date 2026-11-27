Νέο βίντεο από την φονική έκρηξη βυτιοφόρου στην Αίγυπτο: Αυτοκίνητο πήγε να προσπεράσει από τα δεξιά και έπεσε επάνω του
Το υλικό έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου, ενώ προχώρησε και σε ψηφιακή αναπαράσταση του ατυχήματος για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, ο οποίος κρατείται
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οδηγός ενός μαύρου Hyundai επιχείρησε να προσπεράσει από δεξιά το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πίσω μέρος του.
Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο μικρό λεωφορείο και ανετράπη στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου. Ακολούθησε διαρροή καυσίμων και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα στα γύρω οχήματα, εγκλωβίζοντας οδηγούς και επιβάτες.
Δείτε το νέο βίντεο
The Ministry of Interior posts a video of the crash on the Ring Road ahead of the fire that ensued. A black car is seen clipping the tanker from behind; the oil-loaded tanker then crashes into a van and overturns at the concrete barrier. #egypt #breakingnews #breaking | #مصر #الوراق— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) November 26, 2026
Το νέο οπτικό υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.
Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 27 οχήματα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καταστράφηκαν.
Οι εισαγγελικές Αρχές διέταξαν την κράτηση ενός 21χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη σύγκρουση που οδήγησε στην ανατροπή του βυτιοφόρου και στη διαρροή των καυσίμων.
Κατά την εξέτασή του από τις εισαγγελικές Αρχές, ο 21χρονος υποστήριξε ότι κινούνταν με ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας στο αυτοκίνητο και τον πατέρα του.
Τι υποστήριξε ο 21χρονος οδηγός
Όπως ανέφερε, επιχειρούσε να προσπεράσει άλλα οχήματα όταν προσέκρουσε στο βυτιοφόρο και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
Οι εισαγγελείς διέταξαν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον νεαρό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν από το δυστύχημα.
Deadly blaze breaks out on Egypt highway A massive fire broke out after a fuel truck overturned on a packed highway surrounding Cairo. The health ministry said over 30 people were killed. https://t.co/9g6kzAJVfE— The Manila Times (@TheManilaTimes) November 27, 2026
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 18:30 τοπική ώρα, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, στο δυτικό τμήμα του ευρύτερου Καΐρου, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.
«Ήταν η κόλαση πάνω στον περιφερειακό»
Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly announced that he is closely monitoring developments following the fire that broke out on the Ring Road in Al-Warraq, Giza Governorate. According to a statement, Madbouly held several phone calls to follow up on the situation #egypt #breaking https://t.co/0mK7yLLAXu— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) November 25, 2026
Εικόνες από το σημείο δείχνουν τεράστιες φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, ενώ αρκετά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Στην επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής των τραυματιών συμμετείχαν 39 ασθενοφόρα.
Οδηγοί που κατάφεραν να γλιτώσουν περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να αδυνατούν να απομακρυνθούν από τα φλεγόμενα οχήματά τους.
«Ήταν η κόλαση πάνω στον περιφερειακό», δήλωσε στο Associated Press οδηγός μικρού λεωφορείου, ο οποίος σώθηκε χάρη στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που τον κράτησε μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
Το έργο των αιγυπτιακών Αρχών δυσχεραίνεται από την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκαν ορισμένες από τις σορούς των θυμάτων.
Ταυτοποιούν τις σορούς με εξετάσεις DNA
Ιατροδικαστικές ομάδες λαμβάνουν δείγματα DNA από συγγενείς για την ταυτοποίησή τους, ενώ οικογένειες απηύθυναν εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για τον εντοπισμό αγνοουμένων.
Από τους 26 τραυματίες, πέντε έχουν λάβει εξιτήριο και 21 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας την Πέμπτη.
Το δυστύχημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αίγυπτο, με πολίτες και πολιτικούς να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες ασφαλείας στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο.
Οργή για την κυκλοφορία του βυτιοφόρου σε ώρα αιχμής
Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα πώς επιτράπηκε η κυκλοφορία ενός βαρέος οχήματος που μετέφερε εύφλεκτα υλικά σε ώρα αιχμής.
Κυβερνητική απόφαση του 2018 απαγορεύει την κυκλοφορία φορτηγών άνω των τεσσάρων τόνων στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο από τις 6 το πρωί έως τα μεσάνυχτα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους το βυτιοφόρο βρισκόταν στον δρόμο τη συγκεκριμένη ώρα.
Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές απέρριψαν τις αρχικές πληροφορίες που συνέδεαν το δυστύχημα με πτώση καλωδίου υψηλής τάσης, διευκρινίζοντας ότι τα καλώδια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή για την παροχή πλήρους ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες και οικονομικής στήριξης στους πληγέντες.
Παρέμβαση του Αλ Σίσι και αποζημιώσεις στις οικογένειες
Ο πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος στις οικογένειες των νεκρών, αλλά και την αντικατάσταση οχημάτων που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά.
Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Αίγυπτο, όπου, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, 5.829 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
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