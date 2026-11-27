

«Ήταν η κόλαση πάνω στον περιφερειακό»

Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly announced that he is closely monitoring developments following the fire that broke out on the Ring Road in Al-Warraq, Giza Governorate. According to a statement, Madbouly held several phone calls to follow up on the situation #egypt #breaking https://t.co/0mK7yLLAXu — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) November 25, 2026



Ταυτοποιούν τις σορούς με εξετάσεις DNA



Οργή για την κυκλοφορία του βυτιοφόρου σε ώρα αιχμής



Παρέμβαση του Αλ Σίσι και αποζημιώσεις στις οικογένειες

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον καταλογισμό τυχόν ποινικών ευθυνών.Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 18:30 τοπική ώρα, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, στο δυτικό τμήμα του ευρύτερου Καΐρου, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.Εικόνες από το σημείο δείχνουν τεράστιες φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, ενώ αρκετά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.Στην επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής των τραυματιών συμμετείχαν 39 ασθενοφόρα.Οδηγοί που κατάφεραν να γλιτώσουν περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να αδυνατούν να απομακρυνθούν από τα φλεγόμενα οχήματά τους.«Ήταν η κόλαση πάνω στον περιφερειακό», δήλωσε στο Associated Press οδηγός μικρού λεωφορείου, ο οποίος σώθηκε χάρη στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που τον κράτησε μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.Το έργο των αιγυπτιακών Αρχών δυσχεραίνεται από την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκαν ορισμένες από τις σορούς των θυμάτων.Ιατροδικαστικές ομάδες λαμβάνουν δείγματα DNA από συγγενείς για την ταυτοποίησή τους, ενώ οικογένειες απηύθυναν εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για τον εντοπισμό αγνοουμένων.Από τους 26 τραυματίες, πέντε έχουν λάβει εξιτήριο και 21 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας την Πέμπτη.Το δυστύχημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αίγυπτο, με πολίτες και πολιτικούς να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες ασφαλείας στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο.Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα πώς επιτράπηκε η κυκλοφορία ενός βαρέος οχήματος που μετέφερε εύφλεκτα υλικά σε ώρα αιχμής.Κυβερνητική απόφαση του 2018 απαγορεύει την κυκλοφορία φορτηγών άνω των τεσσάρων τόνων στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο από τις 6 το πρωί έως τα μεσάνυχτα.Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους το βυτιοφόρο βρισκόταν στον δρόμο τη συγκεκριμένη ώρα.Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές απέρριψαν τις αρχικές πληροφορίες που συνέδεαν το δυστύχημα με πτώση καλωδίου υψηλής τάσης, διευκρινίζοντας ότι τα καλώδια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της πυρκαγιάς.Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή για την παροχή πλήρους ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες και οικονομικής στήριξης στους πληγέντες.Ο πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος στις οικογένειες των νεκρών, αλλά και την αντικατάσταση οχημάτων που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά.Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Αίγυπτο, όπου, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, 5.829 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.