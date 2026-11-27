Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Μια Βελγίδα εκατομμυριούχος συνελήφθη στην Ελβετία για κλοπή προϊόντων από κατάστημα αξίας περίπου 370 ευρώ
Μια Βελγίδα εκατομμυριούχος συνελήφθη στην Ελβετία για κλοπή προϊόντων από κατάστημα αξίας περίπου 370 ευρώ
Η γυναίκα διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε 3,8 εκατ. ευρώ - Υποστήριξε ότι ξέχασε την τραπεζική της κάρτα
Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η επίσκεψη για ψώνια μιας Βελγίδας εκατομμυριούχου στη Γενεύη της Ελβετίας, καθώς συνελήφθη αφού πέρασε από τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης ενός μεγάλου καταστήματος χωρίς να πληρώσει προϊόντα αξίας 343,19 ελβετικών φράγκων, δηλαδή περίπου 370 ευρώ.
Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 57 ετών, διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε 3,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα που αντιστοιχεί σε περίπου 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την οικονομική της επιφάνεια, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη για κλοπή, ενώ η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2022. Η Βελγίδα, η οποία ζει στη Γενεύη, επιχείρησε να βγει από το κατάστημα έχοντας στην τσάντα αγορών της περίπου 15 προϊόντα που δεν είχε περάσει από το ταμείο αυτοεξυπηρέτησης. Ένας υπάλληλος ασφαλείας την αντιλήφθηκε και την ακινητοποίησε στην έξοδο.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, οι άνδρες της οποίας της πέρασαν χειροπέδες, έλεγξαν το αυτοκίνητό της και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε κρατούμενη όλη τη νύχτα. Αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί, αφού προηγουμένως εξετάστηκε από την εισαγγελική Αρχή.
Η γυναίκα αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να κλέψει και υποστήριξε ότι είχε βγει από το κατάστημα για να πάρει την τραπεζική της κάρτα, την οποία είχε αφήσει στο αυτοκίνητό της. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε επιστρέψει στα ράφια τρία προϊόντα που κρατούσε στα χέρια της, αλλά ξέχασε την τσάντα με τα υπόλοιπα.
Οι δικαστές, ωστόσο, έκριναν ότι οι εξηγήσεις της ήταν αντιφατικές και δεν έπειθαν. Επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε αναφέρει στον υπάλληλο ασφαλείας πως έβγαινε για να πάρει την κάρτα της, ενώ αρχικά είχε αναγνωρίσει τα πραγματικά περιστατικά.
Το 2023 καταδικάστηκε από δικαστήριο της Γενεύης για κλοπή σε χρηματική ποινή 15 ημερήσιων μονάδων των 300 ελβετικών φράγκων, με τριετή αναστολή. Η καταδίκη της επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024.
Η Βελγίδα προσέφυγε στη συνέχεια στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ζητώντας την αθώωσή της ή την απαλλαγή της από την ποινή. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την ταλαιπωρία που υπέστη από τη σύλληψη, τις χειροπέδες και τη διανυκτέρευσή της στο κρατητήριο.
Το δικαστήριο, με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, απέρριψε την προσφυγή της. Οι δικαστές έκριναν ότι το γεγονός πως διαθέτει σημαντική περιουσία δεν αποκλείει την πρόθεση κλοπής, ενώ υπογράμμισαν ότι η σύλληψη και η έρευνα στο σπίτι της ήταν συνέπειες των πράξεών της και δεν αποτελούσαν λόγο απαλλαγής από την ποινή.
Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 57 ετών, διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε 3,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα που αντιστοιχεί σε περίπου 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την οικονομική της επιφάνεια, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη για κλοπή, ενώ η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2022. Η Βελγίδα, η οποία ζει στη Γενεύη, επιχείρησε να βγει από το κατάστημα έχοντας στην τσάντα αγορών της περίπου 15 προϊόντα που δεν είχε περάσει από το ταμείο αυτοεξυπηρέτησης. Ένας υπάλληλος ασφαλείας την αντιλήφθηκε και την ακινητοποίησε στην έξοδο.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, οι άνδρες της οποίας της πέρασαν χειροπέδες, έλεγξαν το αυτοκίνητό της και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε κρατούμενη όλη τη νύχτα. Αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί, αφού προηγουμένως εξετάστηκε από την εισαγγελική Αρχή.
Η γυναίκα αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να κλέψει και υποστήριξε ότι είχε βγει από το κατάστημα για να πάρει την τραπεζική της κάρτα, την οποία είχε αφήσει στο αυτοκίνητό της. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε επιστρέψει στα ράφια τρία προϊόντα που κρατούσε στα χέρια της, αλλά ξέχασε την τσάντα με τα υπόλοιπα.
Υποστήριξε ότι ξέχασε την τραπεζική της κάρτα
Οι δικαστές, ωστόσο, έκριναν ότι οι εξηγήσεις της ήταν αντιφατικές και δεν έπειθαν. Επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε αναφέρει στον υπάλληλο ασφαλείας πως έβγαινε για να πάρει την κάρτα της, ενώ αρχικά είχε αναγνωρίσει τα πραγματικά περιστατικά.
Το 2023 καταδικάστηκε από δικαστήριο της Γενεύης για κλοπή σε χρηματική ποινή 15 ημερήσιων μονάδων των 300 ελβετικών φράγκων, με τριετή αναστολή. Η καταδίκη της επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024.
Η Βελγίδα προσέφυγε στη συνέχεια στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ζητώντας την αθώωσή της ή την απαλλαγή της από την ποινή. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την ταλαιπωρία που υπέστη από τη σύλληψη, τις χειροπέδες και τη διανυκτέρευσή της στο κρατητήριο.
Το δικαστήριο, με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, απέρριψε την προσφυγή της. Οι δικαστές έκριναν ότι το γεγονός πως διαθέτει σημαντική περιουσία δεν αποκλείει την πρόθεση κλοπής, ενώ υπογράμμισαν ότι η σύλληψη και η έρευνα στο σπίτι της ήταν συνέπειες των πράξεών της και δεν αποτελούσαν λόγο απαλλαγής από την ποινή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα