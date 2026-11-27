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Εικόνες χάους σε κεντρικό δρόμο της Μόσχας μετά από καραμπόλα και φωτιά τεσσάρων οχημάτων, δείτε βίντεο
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι με τέσσερις από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο
Η καραμπόλα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κομσομόλσκι, κοντά στον σταθμό του μετρό Park Kultury. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να τυλιχθεί στις φλόγες.
Η φωτιά επεκτάθηκε σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό πύρινο μέτωπο μήκους περίπου 100 μέτρων, καθώς καύσιμα είχαν διαρρεύσει από το όχημα και αναφλέχθηκαν με ένα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκη στο τροχαίο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Δείτε βίντεο με την στιγμή της σύγκρουσης
❗️Así fue el impactante choque múltiple que incendió la calzada en Moscú pic.twitter.com/tZeXmkXLyP— Sepa Más (@Sepa_mass) November 27, 2026
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένας από τους οδηγούς παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
Accidente con llamas y varios vehículos implicados— Sepa Más (@Sepa_mass) November 27, 2026
La colisión de cuatro vehículos ha provocado que se extendiera una franja de fuego en la calzada de una calle de Moscú. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. pic.twitter.com/YfANLJ5xoj
On Moscow's Komsomolsky Prospekt, a 40-metre wall of fire erupted following a collision involving four vehicles near Park Kultury, Baza reports.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 27, 2026
Fuel spilled from one of the vehicles and ignited, sending flames racing along the road and thick black smoke into the air, while one… pic.twitter.com/e4Ea8XquWQ
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