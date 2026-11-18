Δικαστής μετέθεσε έως τις 22 Ιανουαρίου την προθεσμία για ένορκη κατάθεση του Τραμπ στη δικαστική του υπόθεση για δυσφήμηση κατά του BBC

Οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι έτοιμες έως τις 3 Μαΐου για τη διεξαγωγή δίκης - Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τον οποίο κατηγορεί ότι παραποίησε με μοντάζ δηλώσεις του