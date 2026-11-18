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Δικαστής μετέθεσε έως τις 22 Ιανουαρίου την προθεσμία για ένορκη κατάθεση του Τραμπ στη δικαστική του υπόθεση για δυσφήμηση κατά του BBC
Δικαστής μετέθεσε έως τις 22 Ιανουαρίου την προθεσμία για ένορκη κατάθεση του Τραμπ στη δικαστική του υπόθεση για δυσφήμηση κατά του BBC
Οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι έτοιμες έως τις 3 Μαΐου για τη διεξαγωγή δίκης - Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τον οποίο κατηγορεί ότι παραποίησε με μοντάζ δηλώσεις του
Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ μετέθεσε έως τις 22 Ιανουαρίου την προθεσμία για ένορκη κατάθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη δικαστική του υπόθεση του για δυσφήμηση κατά του BBC, σύμφωνα με δικαστική εντολή που εκδόθηκε χθες, Τρίτη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τον οποίο κατηγορεί ότι προχώρησε σε μοντάζ βίντεο που παραποιούσε τις δηλώσεις του στις 6 Ιανουαρίου 2021 πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά κληθεί στα τέλη Οκτωβρίου να καταθέσει το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου.
Αλλά ο δικαστής Τζέφρι Κουντζ μετέθεσε την προθεσμία αυτή ύστερα από αίτημα των δύο πλευρών, σύμφωνα με τα έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο δικαστής τους έδωσε περιθώριο έως την Παρασκευή για να συμφωνήσουν σε νέα ημερομηνία. «Η ένορκη κατάθεση θα προγραμματιστεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 22 Ιανουαρίου 2027», σύμφωνα με την εντολή του δικαστή.
Οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμες το αργότερο έως τις 3 Μαΐου για τη διεξαγωγή δίκης.
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποστηρίξει μέσω των συμβούλων του ότι οι υποχρεώσεις του τον εμποδίζουν να καταθέσει έως το τέλος του έτους, αλλά «δεσμεύεται» σε ένα νέο «χρονικό "παράθυρο" μεταξύ 11 και 22 Ιανουαρίου 2027».
«Είναι υπόθεση του Τραμπ. Άρα εκείνος θα πρέπει να αναμένει ότι θα ερωτηθεί ενόρκως. Φαίνεται ότι αναγνωρίζει την πραγματικότητα αυτή», ανέφερε στην απόφασή του ο δικαστής Κουντζ.
Ο ίδιος δικαστής απέρριψε την περασμένη εβδομάδα αίτημα του BBC που ζητούσε από τη δικαιοσύνη να βάλει στο αρχείο μήνυση και αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ.
Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, τότε απερχόμενου προέδρου, στις 6 Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία το Καπιτώλιο δέχθηκε επίθεση από τους υποστηρικτές του με στόχο να αποτραπεί η επικύρωση της νίκης του αντιπάλου του, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τον οποίο κατηγορεί ότι προχώρησε σε μοντάζ βίντεο που παραποιούσε τις δηλώσεις του στις 6 Ιανουαρίου 2021 πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά κληθεί στα τέλη Οκτωβρίου να καταθέσει το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου.
US judge orders Trump to give deposition in BBC lawsuit by Jan 22 https://t.co/8VqhinDcjx— The Straits Times (@straits_times) November 18, 2026
Αλλά ο δικαστής Τζέφρι Κουντζ μετέθεσε την προθεσμία αυτή ύστερα από αίτημα των δύο πλευρών, σύμφωνα με τα έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο δικαστής τους έδωσε περιθώριο έως την Παρασκευή για να συμφωνήσουν σε νέα ημερομηνία. «Η ένορκη κατάθεση θα προγραμματιστεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 22 Ιανουαρίου 2027», σύμφωνα με την εντολή του δικαστή.
Οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμες το αργότερο έως τις 3 Μαΐου για τη διεξαγωγή δίκης.
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποστηρίξει μέσω των συμβούλων του ότι οι υποχρεώσεις του τον εμποδίζουν να καταθέσει έως το τέλος του έτους, αλλά «δεσμεύεται» σε ένα νέο «χρονικό "παράθυρο" μεταξύ 11 και 22 Ιανουαρίου 2027».
«Είναι υπόθεση του Τραμπ. Άρα εκείνος θα πρέπει να αναμένει ότι θα ερωτηθεί ενόρκως. Φαίνεται ότι αναγνωρίζει την πραγματικότητα αυτή», ανέφερε στην απόφασή του ο δικαστής Κουντζ.
Ο ίδιος δικαστής απέρριψε την περασμένη εβδομάδα αίτημα του BBC που ζητούσε από τη δικαιοσύνη να βάλει στο αρχείο μήνυση και αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ.
Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, τότε απερχόμενου προέδρου, στις 6 Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία το Καπιτώλιο δέχθηκε επίθεση από τους υποστηρικτές του με στόχο να αποτραπεί η επικύρωση της νίκης του αντιπάλου του, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024, το BBC είχε μεταδώσει ξεχωριστά αποσπάσματα από την ομιλία αυτή με τέτοιο τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να καλεί ξεκάθαρα να γίνει επίθεση στο Καπιτώλιο.
Η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής του BBC News Ντέμπορα Τέρνες.
Η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής του BBC News Ντέμπορα Τέρνες.
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