Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Συναγερμός στην Αττάλεια: Απειλή για βόμβα σε ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος
Συναγερμός στην Αττάλεια: Απειλή για βόμβα σε ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος
Στο αεροσκάφος της Azimuth Airlines επέβαιναν 65 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος – Μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο ασφαλείας και ξεκίνησαν έρευνες
Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, έπειτα από απειλή για βόμβα σε ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας Azimuth Airlines.
Το αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet 100, που εκτελούσε την πτήση από το Μινεράλνιε Βόντι της Ρωσίας προς την Αττάλεια, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου RA-89120, επέβαιναν 65 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο μετά την προσγείωση.
Οι αρμόδιες αρχές είχαν διαμορφώσει ειδικό χώρο ασφαλούς στάθμευσης στον χώρο Νο 5 του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον δεύτερο διάδρομο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.
Κλιμάκια ασφαλείας ξεκίνησαν έρευνα στο εσωτερικό του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή για βόμβα ήταν πραγματική.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί μπαράζ απειλών για βόμβες σε δεκάδες πτήσεις, μεταξύ άλλων και κάποιες που είχαν αναχωρήσει από την Αθήνα για το εξωτερικό.
Το αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet 100, που εκτελούσε την πτήση από το Μινεράλνιε Βόντι της Ρωσίας προς την Αττάλεια, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου RA-89120, επέβαιναν 65 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο μετά την προσγείωση.
Οι αρμόδιες αρχές είχαν διαμορφώσει ειδικό χώρο ασφαλούς στάθμευσης στον χώρο Νο 5 του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον δεύτερο διάδρομο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.
Κλιμάκια ασφαλείας ξεκίνησαν έρευνα στο εσωτερικό του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή για βόμβα ήταν πραγματική.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί μπαράζ απειλών για βόμβες σε δεκάδες πτήσεις, μεταξύ άλλων και κάποιες που είχαν αναχωρήσει από την Αθήνα για το εξωτερικό.
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