Ρωσία προς Ολλανδία μετά την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας «Συμμετέχει ανοιχτά η Χάγη στη σύγκρουση με την Ουκρανία;»
Ρωσία προς Ολλανδία μετά την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας «Συμμετέχει ανοιχτά η Χάγη στη σύγκρουση με την Ουκρανία;»
Η Destinus, μια εταιρία με ολλανδική έδρα, δήλωσε χθες ότι οι πύραυλοί της ήταν τα μόνα ξένης κατασκευής όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας
Η ρωσική πρεσβεία στην Ολλανδία ανήρτησε σήμερα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρωτώντας εάν η Ολλανδία συμμετέχει ανοικτά στη σύγκρουση στην Ουκρανία, στο πλευρό του Κιέβου, αφότου εταιρία με έδρα της την Ολλανδία ανακοίνωσε ότι πύραυλοί της χρησιμοποιήθηκαν από την Ουκρανία σε επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας.
Ουκρανικά drones και πύραυλοι κατέστρεψαν χθες το κεντρικό οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, καταφέροντας στρατιωτικό και συμβολικό πλήγμα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μερικές ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Κίνας και των ΗΠΑ.
Η Destinus, μια νεοφυής εταιρία με ολλανδική έδρα, δήλωσε χθες ότι οι πύραυλοί της ήταν τα μόνα ξένης κατασκευής όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, σε μια από τις σπάνιες φορές που μια δυτική εταιρία έχει επιχειρησιακό ρόλο σε ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς που έχει εξαπολύσει το Κίεβο στον πόλεμο αυτό.
«Η Μόσχα έχει ενημερωθεί δεόντως για την ανάμιξη της Ολλανδίας», έγραψε η ρωσική πρεσβεία σε ανάρτηση στο Χ πάνω από ανακοίνωση της Destinus που έδινε λεπτομέρειες για τον ρόλο της στην επίθεση στη γέφυρα.
«Η ομολογία ελήφθη υπόψιν. Συμμετέχει ανοιχτά η Χάγη στη σύγκρουση;», δήλωσε η πρεσβεία.
Ουκρανικά drones και πύραυλοι κατέστρεψαν χθες το κεντρικό οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, καταφέροντας στρατιωτικό και συμβολικό πλήγμα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μερικές ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Κίνας και των ΗΠΑ.
Η Destinus, μια νεοφυής εταιρία με ολλανδική έδρα, δήλωσε χθες ότι οι πύραυλοί της ήταν τα μόνα ξένης κατασκευής όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, σε μια από τις σπάνιες φορές που μια δυτική εταιρία έχει επιχειρησιακό ρόλο σε ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς που έχει εξαπολύσει το Κίεβο στον πόλεμο αυτό.
Moscow has been duly informed of the NL involvement. The confession has been well noted. Is The Hague openly joining the conflict? https://t.co/mAhU2S0Jaz— Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) November 18, 2026
«Η Μόσχα έχει ενημερωθεί δεόντως για την ανάμιξη της Ολλανδίας», έγραψε η ρωσική πρεσβεία σε ανάρτηση στο Χ πάνω από ανακοίνωση της Destinus που έδινε λεπτομέρειες για τον ρόλο της στην επίθεση στη γέφυρα.
«Η ομολογία ελήφθη υπόψιν. Συμμετέχει ανοιχτά η Χάγη στη σύγκρουση;», δήλωσε η πρεσβεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα