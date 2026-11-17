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Βόλος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που ξυλοκόπησαν πεζό για να τον ληστέψουν, στη συνέχεια έκλεψαν περίπτερο
Βόλος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που ξυλοκόπησαν πεζό για να τον ληστέψουν, στη συνέχεια έκλεψαν περίπτερο
Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο – Ο ανήλικος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για 21 κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας
Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 15 και 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στον Βόλο, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε βάρος πεζού και κλοπή προϊόντων από περίπτερο.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν οι δύο νεαροί πλησίασαν έναν πεζό στην οδό Ερμού και του ζήτησαν να τους παραδώσει τα χρήματά του. Όταν εκείνος αρνήθηκε, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές.
Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δράστες να τρέπονται τελικά σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία και συνελήφθησαν. Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος είχε συλληφθεί και στα τέλη Νοεμβρίου για υπόθεση 21 κλοπών και διαρρήξεων σε καταστήματα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν οι δύο νεαροί πλησίασαν έναν πεζό στην οδό Ερμού και του ζήτησαν να τους παραδώσει τα χρήματά του. Όταν εκείνος αρνήθηκε, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές.
Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δράστες να τρέπονται τελικά σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Έκλεψαν και περίπτεροΤο ίδιο βράδυ, οι δύο νεαροί παραβίασαν το εξωτερικό ψυγείο και ένα ντουλάπι περιπτέρου, αφαιρώντας διάφορα προϊόντα.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία και συνελήφθησαν. Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος είχε συλληφθεί και στα τέλη Νοεμβρίου για υπόθεση 21 κλοπών και διαρρήξεων σε καταστήματα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
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