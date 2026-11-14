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Μόνιμος δεν πληρώνω - Δεν πλήρωνε τα διόδια για 16 χρόνια
Οδηγός υποστήριζε ότι περνούσε καθημερινά από τα διόδια χωρίς να πληρώνει επί 16 χρόνια, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι δεν είχε χρήματα και ζητώντας «δικαίωμα διέλευσης».
Το βίντεο με τον οδηγό από την Ποντεβέδρα της Γαλικίας δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2012 και έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια προβολές. Τα «16 χρόνια» αφορούν όσα ισχυριζόταν ήδη τότε ο πρωταγωνιστής του, ο οποίος χρησιμοποιούσε τον αυτοκινητόδρομο AP-9, στη διαδρομή προς το Βίγο.
Τι έκανε ο οδηγός και τι ισχύει σήμερα στην Ισπανία
Ο άνδρας, ο οποίος είχε επιλέξει να διατηρήσει την ανωνυμία του, κατοικούσε στην Ποντεβέδρα και εργαζόταν στο Βίγο. Η καθημερινή μετακίνηση μέσω του αυτοκινητοδρόμου συνεπαγόταν ένα κόστος το οποίο ο ίδιος υπολόγιζε ότι θα απορροφούσε περίπου το 10% του μισθού του.
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