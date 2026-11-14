Το βίντεο με τον οδηγό από την Ποντεβέδρα της Γαλικίας δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2012 και έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια προβολές. Τα «16 χρόνια» αφορούν όσα ισχυριζόταν ήδη τότε ο πρωταγωνιστής του, ο οποίος χρησιμοποιούσε τον αυτοκινητόδρομο AP-9, στη διαδρομή προς το Βίγο.

Τι έκανε ο οδηγός και τι ισχύει σήμερα στην Ισπανία

Ο άνδρας, ο οποίος είχε επιλέξει να διατηρήσει την ανωνυμία του, κατοικούσε στην Ποντεβέδρα και εργαζόταν στο Βίγο. Η καθημερινή μετακίνηση μέσω του αυτοκινητοδρόμου συνεπαγόταν ένα κόστος το οποίο ο ίδιος υπολόγιζε ότι θα απορροφούσε περίπου το 10% του μισθού του.





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