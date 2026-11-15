Ποιοι κλειδώνουν επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό ακόμη και σε παλιά ρύθμιση

Aιτήσεις για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ και έως 240 δόσεις για εφορία και ΕΦΚΑ - Πότε προστατεύεται η κύρια κατοικία, πώς αδρανοποιείται μια κατάσχεση και ποια χρέη μπορούν να τινάξουν τη ρύθμιση στον αέρα