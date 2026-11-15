Ποιοι κλειδώνουν επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό ακόμη και σε παλιά ρύθμιση
Ποιοι κλειδώνουν επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό ακόμη και σε παλιά ρύθμιση
Aιτήσεις για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ και έως 240 δόσεις για εφορία και ΕΦΚΑ - Πότε προστατεύεται η κύρια κατοικία, πώς αδρανοποιείται μια κατάσχεση και ποια χρέη μπορούν να τινάξουν τη ρύθμιση στον αέρα
Σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποκτούν από την 1η Δεκεμβρίου οι ευάλωτοι και οι επιλέξιμοι οφειλέτες με ρυθμισμένα χρέη προς τράπεζες και servicers. Το μέτρο πιάνει και τις συμβάσεις που ήδη τρέχουν. Το όριο για αίτηση έχει πέσει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν φόρο που έμεινε απλήρωτος εκτός σύμβασης, ακόμη κι αν ο οφειλέτης πληρώνει κανονικά τις δόσεις του εξωδικαστικού.
Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο Ε.2073/2026 της 10ης Νοεμβρίου, την οποία προδημοσίευσε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες της για τις οφειλές που εισπράττει η εφορία. Οι οδηγίες αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους ή έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση. Καλύπτουν από τα χρέη προς δήμους και περιφέρειες μέχρι τις κατασχέσεις, τη φορολογική ενημερότητα και τη διαγραφή του υπολοίπου μετά την εξόφληση.
Το δικαιούνται όσοι έχουν βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και όσοι χαρακτηρίζονται επιλέξιμοι. Για τους δεύτερους, τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια φτάνουν στο διπλάσιο των ορίων του ευάλωτου. Για ένα άτομο, τα ανώτατα όρια είναι 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, 14.000 ευρώ σε καταθέσεις και 240.000 ευρώ σε ακίνητη περιουσία. Τα χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς πρέπει να φτάνουν έως τις 300.000 ευρώ και να ήταν, εν όλω ή εν μέρει, σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Για τις δύο κατηγορίες τεκμαίρεται η συναίνεση των πιστωτών στην πρόταση που παράγει το υπολογιστικό εργαλείο.
Στο παράδειγμα του υπουργείου Οικονομικών για οφειλή 100.000 ευρώ με εξασφάλιση και αποπληρωμή σε 20 χρόνια, η δόση με σταθερό 3% είναι 554,60 ευρώ. Με τους προηγούμενους όρους και το Euribor που χρησιμοποίησε το υπουργείο, η δόση μετά την πρώτη τριετία θα έφτανε τα 653,50 ευρώ. Η διαφορά είναι σχεδόν 99 ευρώ τον μήνα. Στο αντίστοιχο παράδειγμα χωρίς εξασφάλιση, η δόση μετά την τριετία θα έφτανε τα 685,56 ευρώ.
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Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο Ε.2073/2026 της 10ης Νοεμβρίου, την οποία προδημοσίευσε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες της για τις οφειλές που εισπράττει η εφορία. Οι οδηγίες αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους ή έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση. Καλύπτουν από τα χρέη προς δήμους και περιφέρειες μέχρι τις κατασχέσεις, τη φορολογική ενημερότητα και τη διαγραφή του υπολοίπου μετά την εξόφληση.
1. Ποιοι δικαιούνται το σταθερό 3%Ο ν. 5354/2026 προβλέπει σταθερό 3% για τις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026, με ή χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Ο κανόνας ισχύει ακόμη και αν η ενεργή σύμβαση προβλέπει άλλο επιτόκιο. Οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.
Το δικαιούνται όσοι έχουν βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και όσοι χαρακτηρίζονται επιλέξιμοι. Για τους δεύτερους, τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια φτάνουν στο διπλάσιο των ορίων του ευάλωτου. Για ένα άτομο, τα ανώτατα όρια είναι 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, 14.000 ευρώ σε καταθέσεις και 240.000 ευρώ σε ακίνητη περιουσία. Τα χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς πρέπει να φτάνουν έως τις 300.000 ευρώ και να ήταν, εν όλω ή εν μέρει, σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Για τις δύο κατηγορίες τεκμαίρεται η συναίνεση των πιστωτών στην πρόταση που παράγει το υπολογιστικό εργαλείο.
Στο παράδειγμα του υπουργείου Οικονομικών για οφειλή 100.000 ευρώ με εξασφάλιση και αποπληρωμή σε 20 χρόνια, η δόση με σταθερό 3% είναι 554,60 ευρώ. Με τους προηγούμενους όρους και το Euribor που χρησιμοποίησε το υπουργείο, η δόση μετά την πρώτη τριετία θα έφτανε τα 653,50 ευρώ. Η διαφορά είναι σχεδόν 99 ευρώ τον μήνα. Στο αντίστοιχο παράδειγμα χωρίς εξασφάλιση, η δόση μετά την τριετία θα έφτανε τα 685,56 ευρώ.
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