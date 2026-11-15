Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις, προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα
Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις, προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα
Ανακοίνωσαν συμμετοχή στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου και προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες, βάζοντας στο τραπέζι το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τις εκκρεμότητες στις πληρωμές.
Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου στη Λέσβο, ενώ στις 24 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μηχανοκίνητη κινητοποίηση στον Βόλο, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν για νέα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων - Μαλγάρων, στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου που έχουν γιγαντωθεί και αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.
«Για την ώρα δεν υπάρχει μπλόκο, αλλά θα βγούμε στους δρόμους», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα προβλήματα που οδήγησαν τους αγρότες να παραμείνουν για δύο μήνες στους δρόμους την περασμένη χρονιά εξακολουθούν να υπάρχουν.
Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι στον αέρα», επισημαίνοντας πως ούτε στο ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές.
Ο Κώστας Σέφης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα προχωρήσουν εκ νέου σε κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα.
Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου στη Λέσβο, ενώ στις 24 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μηχανοκίνητη κινητοποίηση στον Βόλο, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν για νέα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων - Μαλγάρων, στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου που έχουν γιγαντωθεί και αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.
«Για την ώρα δεν υπάρχει μπλόκο, αλλά θα βγούμε στους δρόμους», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα προβλήματα που οδήγησαν τους αγρότες να παραμείνουν για δύο μήνες στους δρόμους την περασμένη χρονιά εξακολουθούν να υπάρχουν.
Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι στον αέρα», επισημαίνοντας πως ούτε στο ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές.
Ο Κώστας Σέφης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα προχωρήσουν εκ νέου σε κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα