Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις, προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Μπλόκα Κινητοποιήσεις

Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις, προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα

Ανακοίνωσαν συμμετοχή στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου και προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις

Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις, προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα
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Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες, βάζοντας στο τραπέζι το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τις εκκρεμότητες στις πληρωμές.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου στη Λέσβο, ενώ στις 24 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μηχανοκίνητη κινητοποίηση στον Βόλο, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν για νέα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα.


Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων - Μαλγάρων, στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου που έχουν γιγαντωθεί και αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

«Για την ώρα δεν υπάρχει μπλόκο, αλλά θα βγούμε στους δρόμους», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα προβλήματα που οδήγησαν τους αγρότες να παραμείνουν για δύο μήνες στους δρόμους την περασμένη χρονιά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι στον αέρα», επισημαίνοντας πως ούτε στο ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές.

Ο Κώστας Σέφης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα προχωρήσουν εκ νέου σε κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα. 
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