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Return Hubs: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την πρώτη χώρα υποδοχής μεταναστών εκτός ΕΕ
Return Hubs: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την πρώτη χώρα υποδοχής μεταναστών εκτός ΕΕ
Στη Βιέννη ο Θάνος Πλεύρης και άλλοι τέσσερις υπουργοί Μετανάστευσης ευρωπαϊκών χωρών – Θα παρουσιαστούν η χώρα που θα φιλοξενήσει το πρώτο Κέντρο Επιστροφών και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου
Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στη Βιέννη η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενήσει Κέντρο Επιστροφών Μεταναστών (Return Hub), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας που προωθούν η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία.
Όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στη συνάντηση των πέντε υπουργών θα παρουσιαστούν τόσο η χώρα υποδοχής όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου, με τα πρώτα βήματα να τοποθετούνται τον Ιανουάριο του 2027.
Τα λεγόμενα Return Hubs προβλέπεται να δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, και να φιλοξενούν μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.
Στις χώρες που έχουν εξεταστεί ως πιθανοί εταίροι περιλαμβάνονται η Ρουάντα και η Ουγκάντα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ποια θα επιλεγεί.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το νέο σύστημα μέσα στο 2027, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επιστροφών και στην αποσυμφόρηση των χωρών πρώτης υποδοχής.
Η εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και τήρηση των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ενώ παραμένουν προς διευκρίνιση οι λεπτομέρειες λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών.
Όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στη συνάντηση των πέντε υπουργών θα παρουσιαστούν τόσο η χώρα υποδοχής όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου, με τα πρώτα βήματα να τοποθετούνται τον Ιανουάριο του 2027.
Τα λεγόμενα Return Hubs προβλέπεται να δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, και να φιλοξενούν μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.
Στις χώρες που έχουν εξεταστεί ως πιθανοί εταίροι περιλαμβάνονται η Ρουάντα και η Ουγκάντα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ποια θα επιλεγεί.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το νέο σύστημα μέσα στο 2027, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επιστροφών και στην αποσυμφόρηση των χωρών πρώτης υποδοχής.
Η εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και τήρηση των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ενώ παραμένουν προς διευκρίνιση οι λεπτομέρειες λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών.
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