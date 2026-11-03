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Γαμπρός στον Καναδά δίχασε με την κίνησή του στα στήθη της νύφης μετά την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων, δείτε βίντεο
Γαμπρός στον Καναδά δίχασε με την κίνησή του στα στήθη της νύφης μετά την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων, δείτε βίντεο
Για κάποιους από όσους είδαν το βίντεο στο TikTok η κίνηση του γαμπρού θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσο διαζύγιο
Σε μια απρόσμενη κίνηση που δίχασε, όπως φαίνεται στα σχόλια στα social media, προχώρησε ένας γαμπρός στον Καναδά.
Μετά την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων ο Ράιλι, όπως είναι το όνομα του γαμπρού, αντί για μια αγκαλιά προς τη σύζυγό του, Αντελίνα, «βούτηξε» στα στήθη της τρίβοντας το πρόσωπό του.
Ο διοργανωτής της γαμήλιας τελετής που δημοσίευσε και το βίντεο στο TikTok δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε εντελώς: «Ως διοργανωτής γάμων μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω δει αυτό που συνέβη»..
Αν και η νύφη γέλασε με την απρόσμενη κίνηση του γαμπρού, ωστόσο αυτό δεν συνέβη με αρκετούς από όσους είδαν το βίντεο στο TikTok.
«Αν και στο συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση —η νύφη δεν δείχνει σοκαρισμένη ή έκπληκτη, ούτε φαίνεται να προσπαθεί να τον σταματήσει— πρόκειται για γαμήλια τελετή. Μια τέτοια συμπεριφορά με σεξουαλικά υπονοούμενα δεν είναι κατάλληλη. Είναι πιθανό να υπάρχουν παιδιά ανάμεσα στους καλεσμένους, για τα οποία το να δουν μια τέτοια κίνηση θα ήταν εντελώς ανάρμοστο» σχολίασε η ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας Τζο Χέιζ.
Άλλοι χρήστες υποστήριξαν ότι μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσο διαζύγιο. «Αυτό βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο ενός διαγράμματος με όλα όσα δεν πρέπει να κάνεις στον γάμο σου», έγραψε ένας χρήστης στο TikTok. «Αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο προειδοποιητικό σημάδι. Δείχνει έλλειψη σεβασμού προς εκείνη και τις οικογένειές τους», σχολίασε ένας δεύτερος χρήστης.
«Πραγματικά δεν έχουμε λόγια», έγραψε ένας τρίτος. «Μπροστά στη μητέρα και τον πατέρα της νύφης; Αηδία!», σχολίασε ένας τέταρτος. «Μισό λεπτό, είναι αληθινό αυτό; Πόσο ντροπιαστικό και κακόγουστο», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.
Μετά την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων ο Ράιλι, όπως είναι το όνομα του γαμπρού, αντί για μια αγκαλιά προς τη σύζυγό του, Αντελίνα, «βούτηξε» στα στήθη της τρίβοντας το πρόσωπό του.
Ο διοργανωτής της γαμήλιας τελετής που δημοσίευσε και το βίντεο στο TikTok δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε εντελώς: «Ως διοργανωτής γάμων μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω δει αυτό που συνέβη»..
@nathangrieveweddings Well… THAT was a wedding. 😂💍 Congratulations to Adelina & Riley, who tied the knot today at the gorgeous new Southwood Estate in Brant, Ontario! 🥂 Mother Nature decided to join the ceremony by sending us some rain, so the guests broke out the umbrellas and somehow we carried on like this was all part of the plan. ☔️😂 Then came the kiss. And as a wedding officiant, I can honestly say I have NEVER seen what happened next… Riley immediately celebrated his new wife in a way that will absolutely be remembered at family gatherings for years to come. 😂 And because apparently that wasn’t enough, the SECOND they finished their kiss and started their walk back up the aisle… their music wouldn’t play but a car alarm went off in the parking lot marking the beautiful moment. 🚨😂 Perfect timing. Perfect chaos. Perfectly Riley & Adelina. Congratulations, you two! May your marriage be filled with as much laughter, love, adventure and questionable decision-making as your first few seconds as husband and wife. ❤️😂 #weddingofficiant #funnyofficiant #weddingday #letsgetemmarried #weddingrain ♬ original sound - Nathan Grieve Weddings
Αν και η νύφη γέλασε με την απρόσμενη κίνηση του γαμπρού, ωστόσο αυτό δεν συνέβη με αρκετούς από όσους είδαν το βίντεο στο TikTok.
«Αν και στο συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση —η νύφη δεν δείχνει σοκαρισμένη ή έκπληκτη, ούτε φαίνεται να προσπαθεί να τον σταματήσει— πρόκειται για γαμήλια τελετή. Μια τέτοια συμπεριφορά με σεξουαλικά υπονοούμενα δεν είναι κατάλληλη. Είναι πιθανό να υπάρχουν παιδιά ανάμεσα στους καλεσμένους, για τα οποία το να δουν μια τέτοια κίνηση θα ήταν εντελώς ανάρμοστο» σχολίασε η ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας Τζο Χέιζ.
Άλλοι χρήστες υποστήριξαν ότι μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσο διαζύγιο. «Αυτό βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο ενός διαγράμματος με όλα όσα δεν πρέπει να κάνεις στον γάμο σου», έγραψε ένας χρήστης στο TikTok. «Αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο προειδοποιητικό σημάδι. Δείχνει έλλειψη σεβασμού προς εκείνη και τις οικογένειές τους», σχολίασε ένας δεύτερος χρήστης.
«Πραγματικά δεν έχουμε λόγια», έγραψε ένας τρίτος. «Μπροστά στη μητέρα και τον πατέρα της νύφης; Αηδία!», σχολίασε ένας τέταρτος. «Μισό λεπτό, είναι αληθινό αυτό; Πόσο ντροπιαστικό και κακόγουστο», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.
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