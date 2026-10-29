Από τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ: Μυστήριο με τις βλάβες σε καταψύκτες τροφίμων

Βλάβες σε καταψύκτες κατέστρεψαν τρόφιμα σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικές εγκαταστάσεις τον Αύγουστο – Παρόμοια επίθεση έπληξε περισσότερα από 350 καταστήματα στη Γαλλία μέσα στον Οκτώβριο, όπου ορισμένα ψυγεία πήραν φωτιά - Το Πεντάγωνο υποψιάζεται κυβερνοεπιθέσεις και ερευνά αν συνδέονται τα περιστατικά

ΗΠΑ, που προκάλεσαν την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων τον περασμένο Αύγουστο, αντιμετωπίζεται πλέον από το Πεντάγωνο ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.



Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες διερευνούν παρόμοια επίθεση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης πριν από μερικές ημέρες, που







Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται πράγματι για κυβερνοεπίθεση, ενώ παραμένουν άγνωστοι οι πιθανοί δράστες και ο βαθμός προόδου της έρευνας.







Οι καταψύκτες άρχισαν να θερμαίνουν τα τρόφιμα μέσα στη νύχτα Οι ασυνήθιστες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στα τέλη Αυγούστου και επηρέασαν τουλάχιστον έξι καταστήματα τροφίμων εντός στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τα λεγόμενα commissaries, καταστήματα από τα οποία στρατιωτικοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης.



Το Reuters εξέτασε αναρτήσεις των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Facebook και ενημερώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες τους, διαπιστώνοντας ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.



Κλείσιμο Φορτ Χουατσούκα, στην Αριζόνα. Στις 26 Αυγούστου, η διοίκηση της βάσης ενημέρωσε μέσω Facebook ότι ένας καταψύκτης είχε περάσει σε λειτουργία απόψυξης, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του και καταστρέφοντας τα αποθηκευμένα τρόφιμα. «Ο καταψύκτης μας μπήκε σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να θερμανθούν όλα τα τρόφιμα. Πιστέψτε μας όταν σας λέμε ότι είχαν αλλοιωθεί», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.



Το στοιχείο που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία ήταν ότι το σύστημα ψύξης δεν σταμάτησε απλώς να λειτουργεί, αλλά φέρεται να άλλαξε τρόπο λειτουργίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία αντί να τη διατηρεί στα απαιτούμενα επίπεδα.







Μια σειρά από μυστηριώδεις βλάβες σε καταψύκτες στρατιωτικών βάσεων των, που προκάλεσαν την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων τον περασμένο Αύγουστο, αντιμετωπίζεται πλέον από το Πεντάγωνο ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που επικαλείται τοΗ υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες διερευνούν παρόμοια επίθεση σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης πριν από μερικές ημέρες, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία Σύμφωνα με το ενημερωτικό πρακτορείο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταψύκτες δεν τέθηκαν απλώς εκτός λειτουργίας, αλλά η θερμοκρασία τους αυξήθηκε απότομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων τροφίμων να αλλοιωθούν.Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται πράγματι για κυβερνοεπίθεση, ενώ παραμένουν άγνωστοι οι πιθανοί δράστες και ο βαθμός προόδου της έρευνας.Οι ασυνήθιστες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στα τέλη Αυγούστου και επηρέασαν τουλάχιστον έξι καταστήματα τροφίμων εντός στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τα λεγόμενα commissaries, καταστήματα από τα οποία στρατιωτικοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης.Τοεξέτασε αναρτήσεις των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Facebook και ενημερώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες τους, διαπιστώνοντας ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της στρατιωτικής βάσης, στην. Στις 26 Αυγούστου, η διοίκηση της βάσης ενημέρωσε μέσω Facebook ότι ένας καταψύκτης είχε περάσει σε λειτουργία απόψυξης, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του και καταστρέφοντας τα αποθηκευμένα τρόφιμα. «Ο καταψύκτης μας μπήκε σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να θερμανθούν όλα τα τρόφιμα. Πιστέψτε μας όταν σας λέμε ότι είχαν αλλοιωθεί», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.Το στοιχείο που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία ήταν ότι το σύστημα ψύξης δεν σταμάτησε απλώς να λειτουργεί, αλλά φέρεται να άλλαξε τρόπο λειτουργίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία αντί να τη διατηρεί στα απαιτούμενα επίπεδα.

Στην έρευνα η Διοίκηση Κυβερνοχώρου και η στρατιωτική αστυνομία Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι μονάδα της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (US Cyber Command) συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τις διωκτικές αρχές. «Εργάζεται σε στενό συντονισμό με άλλες υπηρεσίες και εταίρους από τις αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε το Πεντάγωνο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Παράλληλα, η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού (Army Criminal Investigation Division) επιβεβαίωσε ότι στην υπόθεση συμμετέχει το εξειδικευμένο Γραφείο Ερευνών Κυβερνοχώρου. Η υπηρεσία γνωστοποίησε επίσης ότι συνεργάζεται με τις γαλλικές διωκτικές αρχές, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα «τις διακοπές λειτουργίας των συστημάτων ψύξης στην Ευρώπη».



Το Reuters δεν κατάφερε να διαπιστώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα του Πενταγώνου ούτε εάν οι ερευνητές έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια των περιστατικών.



Η πιθανότητα κυβερνοδολιοφθοράς και οι ασυνήθιστες δυσλειτουργίες των καταψυκτών είχαν αναφερθεί για πρώτη φορά στις 28 Αυγούστου από το νεοσύστατο ιστολόγιο «Signal and Silence».



Η συμμετοχή στρατιωτικών ερευνητών έγινε στη συνέχεια γνωστή από την διαδικτυακή εφημερίδα «Stars and Stripes», ενώ η βρετανική Daily Telegraph αποκάλυψε τις επαφές με τις γαλλικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται ότι οι Αμερικανοί ερευνητές αντιμετωπίζουν επισήμως την υπόθεση ως πιθανή κυβερνοεπίθεση.







Κυβερνοεπίθεση σε περισσότερα από 350 καταστήματα στη Γαλλία Η διερεύνηση των περιστατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση που έπληξε επαγγελματικές εγκαταστάσεις ψύξης στη Γαλλία νωρίτερα τον Οκτώβριο.



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας σε εμπορικές ψυκτικές μονάδες περισσότερων από 350 επιχειρήσεων.



Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές τροφίμων, με τα σούπερ μάρκετ να αναγκάζονται να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένων προϊόντων από τους διαδρόμους κατεψυγμένων ειδών.



Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στην απενεργοποίηση του εξοπλισμού, αλλά αύξησαν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των συστημάτων ψύξης. Πρόκειται για χαρακτηριστικό που παρουσιάζει ομοιότητες με όσα συνέβησαν στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουατσούκα της Αριζόνας.



Στη Γαλλία, μάλιστα, ορισμένες ψυκτικές μονάδες υπερθερμάνθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να εκδηλωθεί πυρκαγιά.



Οι συνολικές οικονομικές απώλειες από την επίθεση ενδέχεται να φτάσουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε πανεθνικό επίπεδο, σύμφωνα με εκτίμηση ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ που μίλησε στο Reuters μέσα στον Οκτώβριο.



Τα παρωχημένα συστήματα που μπορεί να διευκόλυναν τους χάκερ Σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, η επίθεση στα γαλλικά συστήματα ψύξης φαίνεται ότι δεν απαιτούσε ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνικές.



Η δανέζικη εταιρεία Danfoss, της οποίας οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές χρησιμοποιούνταν σε πολλές από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν, είχε επισημάνει ότι αρκετές μονάδες διέθεταν παρωχημένο εξοπλισμό ή λειτουργούσαν με παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού.



Αυτές οι αδυναμίες ενδέχεται να επέτρεψαν στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα και να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις λειτουργίας τους.



Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούνταν επίσης ελεγκτές της Danfoss ή εξοπλισμός άλλου κατασκευαστή, ενώ η δανέζικη εταιρεία δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις.



Γιατί οι κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία απειλούν την εφοδιαστική αλυσίδα Η υπόθεση αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή διάσταση των απειλών κυβερνοασφάλειας: την ευπάθεια των συστημάτων ψύξης που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη διανομή τροφίμων.



Οι εγκαταστάσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς εξασφαλίζουν ότι τα ευπαθή προϊόντα διατηρούνται στις απαιτούμενες θερμοκρασίες από την παραγωγή μέχρι την πώλησή τους.



Μια κυβερνοεπίθεση που μεταβάλλει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, σοβαρές οικονομικές ζημιές και προβλήματα στην τροφοδοσία καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.



Η ηλεκτρονική δολιοφθορά σε υποδομές ψύξης θεωρείται εδώ και χρόνια δυνητικά σοβαρή απειλή, όπως συμβαίνει και με τις επιθέσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ή εγκαταστάσεις ύδρευσης.



Νωρίτερα μέσα στο 2026, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Global Food Safety Initiative) είχε καλέσει τους ειδικούς ασφάλειας τροφίμων και τους υπευθύνους πληροφορικής να συνεργαστούν για την ενίσχυση της κυβερνοπροστασίας των συστημάτων ψύξης. Ο οργανισμός είχε προειδοποιήσει ότι «ένα σύστημα ψύξης που έχει παραβιαστεί από χάκερ είναι εξίσου επικίνδυνο με ένα χαλασμένο σύστημα».



Δεν είναι η πρώτη φορά που χάκερ στοχεύουν καταψύκτες Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις σε συστήματα ψύξης δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο.



Η Danfoss έχει αναφέρει ότι το 2022 χάκερ επιχείρησαν να επιτεθούν ή κατάφεραν να παραβιάσουν συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ στη Ρωσία και στο Ισραήλ, τα οποία χρησιμοποιούσαν παρωχημένες εκδόσεις ηλεκτρονικών ελεγκτών της εταιρείας.



Τον Δεκέμβριο του 2025, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Λος Άντζελες κατηγόρησαν μια Ουκρανή ότι συμμετείχε σε ομάδα χάκερ που είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις εγκαταστάσεις ψύξης μονάδας επεξεργασίας κρέατος το 2024. Η επίθεση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν περισσότερες από 2.000 λίβρες κρέατος, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 907 κιλά.