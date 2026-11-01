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Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν τραυματίστηκε κατά λάθος από σφαίρα σε σκοπευτήριο
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν τραυματίστηκε κατά λάθος από σφαίρα σε σκοπευτήριο
Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας ένα επιφανειακό τραύμα στο πόδι του σκηνοθέτη, ανέφερε ο εκπρόσωπός του
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, γνωστός για τις αστυνομικές και γκανγκστερικές ταινίες του, τραυματίστηκε κατά λάθος από σφαίρα σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες το Σάββατο, επιβεβαίωσε το πρακτορείο Γαλλικό Πρακτορείο έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.
"Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας ένα επιφανειακό τραύμα στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να πάρει εξιτήριο" από το νοσοκομείο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του.
Ο 83χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με τον ιστότοπο με ειδήσεις για διασημότητες TMZ και την εφημερίδα Los Angeles Times.
Η αστυνομία του Λος Άντζελες διευκρίνισε ότι το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα) και ότι ο τραυματίας "μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση".
Το περιστατικό ήταν "ατύχημα", πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Ο σκηνοθέτης των ταινιών "Heat" (1995), "Collateral" (2004) , "Ο Τελευταίος των Μοϊκανών" (1992) είναι έμπειρος σκοπευτής, σύμφωνα με το περιβάλλον του.
"Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας ένα επιφανειακό τραύμα στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να πάρει εξιτήριο" από το νοσοκομείο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του.
Ο 83χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με τον ιστότοπο με ειδήσεις για διασημότητες TMZ και την εφημερίδα Los Angeles Times.
Η αστυνομία του Λος Άντζελες διευκρίνισε ότι το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα) και ότι ο τραυματίας "μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση".
Το περιστατικό ήταν "ατύχημα", πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Ο σκηνοθέτης των ταινιών "Heat" (1995), "Collateral" (2004) , "Ο Τελευταίος των Μοϊκανών" (1992) είναι έμπειρος σκοπευτής, σύμφωνα με το περιβάλλον του.
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