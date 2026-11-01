Σκηνές χάους στη Γερμανία μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z: Λεηλασίες καταστημάτων, μολότοφ και συγκρούσεις με την αστυνομία
Σοβαρά επεισόδια σε Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Κολωνία και Αμβούργο, με τραυματίες αστυνομικούς και δεκάδες συλλήψεις - Στους δρόμους χιλιάδες νέοι κατά της ακρίβειας, των περικοπών στην παιδεία και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, τα πιο σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στη Φρανκφούρτη, την οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπου κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες, εισέβαλαν σε εμπορικά καταστήματα και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της κεντρικής εμπορικής οδού Zeil, ενώ επιστρατεύθηκαν ειδικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026
The looting of stores has started in Frankfurt, Germany.
Young first and second-generation migrants are attacking stores in the city. pic.twitter.com/4ufyip4Ndn
Ανάλογες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Βερολίνο, την Κολωνία και το Αμβούργο, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν «κανόνια νερού» και άλλα μέσα καταστολής για να διαλύσουν ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.
Οι ταραχές ξέσπασαν μετά τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 30 γερμανικές πόλεις με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Gen Z regelt», που σημαίνει «Η Generation Z αναλαμβάνει δράση». Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα νεανικών διαμαρτυριών που σαρώνει ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία να καταγράφει την ίδια ημέρα περισσότερους από 320.000 διαδηλωτές και εκατοντάδες συλλήψεις.
Almanya'da gençlerin protesto gösterilerinde birçok kentte olaylar çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 1, 2026
📍 Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln dahil 30'dan fazla kentte eylem düzenlendi
➜ Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/xscZWEEE1M pic.twitter.com/gQavKqVBpO
Λεηλασίες στη Φρανκφούρτη, 27 τραυματίες αστυνομικοί στο Βερολίνο
Στη Φρανκφούρτη η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μετά τη δύση του ηλίου, όταν ομάδες κουκουλοφόρων άρχισαν να προκαλούν καταστροφές στην εμπορική καρδιά της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαδηλωτές επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας ακόμη και βόμβες μολότοφ. Παράλληλα, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ακολούθησαν λεηλασίες, με δράστες να αρπάζουν αθλητικά παπούτσια και άλλα εμπορεύματα.
Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, υποστήριξε ότι περίπου 100 άτομα που ταυτοποιήθηκαν ως ακροαριστεροί εξτρεμιστές είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση της Φρανκφούρτης. Ο ίδιος χρακτήρισε «ντροπιαστικό» τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία δεν πρέπει να ακολουθήσει την πορεία των βίαιων επεισοδίων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία.
🇩🇪Frankfurt is losing CONTROL of its streets— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 31, 2026
Heavy riot police sprint fruitlessly while kids throw explosives and flee through the streets.
Outnumbered and completely outrun…
Writer: Bri pic.twitter.com/fFAUWhL8b5
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν όμως και στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου μια μικρότερη βραδινή συγκέντρωση, μετά τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της ημέρας, κατέληξε σε συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις Αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, 27 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έως 56 άτομα τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση.
Στην Κολωνία, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Εναντίον τους εκτοξεύθηκαν μπουκάλια, ενώ σε ένα περιστατικό χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ποδήλατο ως αντικείμενο επίθεσης. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολωνίας, Γιοχάνες Χέρμανς, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. «Είναι βαθιά θλιβερό το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι που ήθελαν να διαδηλώσουν ειρηνικά για το μέλλον τους βρέθηκαν σήμερα ανάμεσα σε εξτρεμιστές που δεν είχαν στο μυαλό τους τίποτε άλλο παρά τη βία», δήλωσε.
Στο Αμβούργο, ομάδες ατόμων ντυμένων στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NDR, οι συλλήψεις έφτασαν τις 120.
Frankfurt jetzt. Die Zeil wurde gesperrt pic.twitter.com/bQ8de4ftUG— Beatrice Achterberg (@BeaBovary) October 31, 2026
«Παλεύουμε για ειρήνη και ελευθερία, όχι για πόλεμο και εξαναγκασμό»
Παρά τα εκτεταμένα επεισόδια, το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλώσεων στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, με χιλιάδες νέους να κατεβαίνουν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες προοπτικές για το μέλλον τους. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» είχε καλέσει σε κινητοποιήσεις κατά της υποχρηματοδότησης των σχολείων, της ακρίβειας, των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Οι γερμανικές Αρχές κατέγραψαν έως 18.000 διαδηλωτές συνολικά στη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Βερολίνο, περίπου τους μισούς από όσους είχαν αρχικά υπολογίσει οι διοργανωτές για τις συγκεκριμένες πόλεις. Σε πανεθνικό επίπεδο, πάντως, οι κινητοποιήσεις συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με την πρωτοβουλία να κάνει λόγο για περίπου 120.000 συμμετέχοντες.
Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Λίνα Φρίντριχ, δήλωσε ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι «ο αγώνας για την ειρήνη και την ελευθερία, αντί για τον πόλεμο και τον εξαναγκασμό». «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι η καλύτερη στήριξη των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης. Είμαστε κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και υπέρ μιας δικαιότερης κατανομής των βαρών», τόνισε.
🚨🇩🇪Berlin, Germany tonight. pic.twitter.com/31ht90CDWf— Mario ZNA (@MarioBojic) October 31, 2026
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