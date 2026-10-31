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Επεισόδια στα Τίρανα μεταξύ αστυνομίας και φοιτητών: Απορρίπτουν τον διάλογο με τον Ράμα, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να πάρουν αποστάσεις από πράξεις βίας και εκείνοι αντέδρασαν με σφεντόνες και πέτρες εναντίον τους - Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας
Αν και τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των φοιτητών ήταν ειρηνικές, σήμερα από την αρχή της συγκέντρωσης στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησαν οι εντάσεις με την αστυνομία.
Διαδηλωτές με μάσκες αρχικά έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα. Οι αστυνομικοί από μεγάφωνα τους κάλεσαν να πάρουν αποστάσεις από πράξεις βίας και εκείνοι αντέδρασαν με σφεντόνες και πέτρες εναντίον τους. Σε απάντηση η αστυνομία έκανε ρίψεις νερού για να τους απομακρύνει.
🚨 Tensions flare again at protests in Albania, where citizens' primary demand is the removal of both PM Rama and opposition leader Berisha. https://t.co/zGg6ezczwF— Tirana Report (@Tirana_Report) October 31, 2026
Protests once again broke out in Albania, with demonstrators throwing Molotov cocktails and paving stones at police, who responded with water cannon. The clashes are the latest in weeks of violent anti-government protests called by students demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama.— Channel 4 News (@Channel4News) October 31, 2026
Έκκληση προς τους φοιτητές για ειρηνική διαμαρτυρία έκαναν και πολλοί διαδηλωτές. Καθώς περνούσε η ώρα, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ σε αυτοκίνητα της αστυνομίας, και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα. Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν για λίγη ώρα οι ταραχές. Όμως, στις 17:00 τοπική ώρα, ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου ξέσπασαν νέα επεισόδια με την αστυνομία, η οποία απάντησε στις βόμβες μολότοφ των διαδηλωτών κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού. Το γραφείο του πρωθυπουργού έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.
🇦🇱 Student protests return to Tirana over the weekend following several days of calm. The demonstrations have remained peaceful, with no further reports of violence. Students continue to demand PM Edi Rama’s resignation but rejected joining protests called by PD leader Sali Berisha, insisting they are the real opposition to the government, not Berisha.— kos_data (@kos_data) October 31, 2026
Σε συλλαλητήριο βρίσκεται και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα, το οποίο κάλεσε σήμερα σε παναλβανική διαμαρτυρία τους πολίτες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ως συμπαράσταση στους φοιτητές. Το συλλαλητήριο του Δημοκρατικού Κόμματος ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του με τους βουλευτές στην κεφαλή της πορείας προς τη Λεωφόρο των Εθνομαρτύρων και κατευθύνθηκε αρχικά στο γραφείο του πρωθυπουργού και στη συνέχεια στο υπουργείο Παιδείας σε ένδειξη συμπαράστασης στους διαμαρτυρόμενους φοιτητές.
Όταν έφτασαν στο υπουργείο Παιδείας υπήρξαν εντάσεις με τους φοιτητές, οι οποίοι απέρριψαν το κάλεσμα εκπρόσωπων του Δημοκρατικού Κόμματος να ενώσουν τη φωνή τους κατά του Ράμα.
Οι φοιτητές απάντησαν ότι αυτή η διαμαρτυρία είναι του λαού και όχι των κομμάτων.
Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί της κρατικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης αντλίες νερού και αστυνομικοί ταχείας επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό.
Πηγή φωτογραφιών Reuters
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