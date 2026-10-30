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Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, χωρίς ρεύμα το Κίεβο λέει ο δήμαρχός του
Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, χωρίς ρεύμα το Κίεβο λέει ο δήμαρχός του
Ο Κλίτσκο, σε μήνυμά του στο Telegram, γράφει ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ουκρανικής πρωτεύουσας
Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε απόψε ότι ρωσική επίθεση με drones έπληξε στόχους υποδομών, και μια μεγάλη εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας ανέφερε διακοπές ρεύματος σε αρκετές συνοικίες της πόλης.
Ο Κλίτσκο, σε μήνυμά του στο Telegram, γράφει ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Συνεργεία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της πόλης είναι καθ' οδόν για την αποκατάσταση των ζημιών, πρόσθεσε.
Η DTEK, μεγάλη ουκρανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι τμήματα τεσσάρων συνοικιών υπέστησαν διακοπές ρεύματος.
Ο Κλίτσκο, σε μήνυμά του στο Telegram, γράφει ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Συνεργεία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της πόλης είναι καθ' οδόν για την αποκατάσταση των ζημιών, πρόσθεσε.
Russian strikes caused water outages in Kyiv’s Obolon district, while parts of the capital also lost electricity. DTEK says partial power cuts affected Obolonskyi, Darnytskyi, Desnianskyi and Podilskyi districts. Repair crews are working to restore services. #Ukraine https://t.co/g9zAkXGuVm— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026
Η DTEK, μεγάλη ουκρανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι τμήματα τεσσάρων συνοικιών υπέστησαν διακοπές ρεύματος.
‼️Three drone hits in one of the critical infrastructure facilities of Kyiv. There were problems with the water supply in the city, — Klitschko— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 30, 2026
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