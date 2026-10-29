Πάνω από 1.400 συλλήψεις για διαδικτυακές απάτες στην Αφρική από την Interpol, ανακτήθηκαν πάνω από 105 εκατ. δολάρια



Απάτες με δάνεια και εισαγωγές αυτοκινήτων



Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων

Σε άλλη υπόθεση, οι αρχές στη Νιγηρία συνέλαβαν ένα άτομο που φέρεται να εμπλεκόταν σε διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε διακίνηση περισσότερων από 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων ύποπτης προέλευσης, μεγάλο μέρος των οποίων φέρεται να νομιμοποιήθηκε μέσω συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα.Οι επιχειρήσεις όμως δεν περιορίστηκαν στις παραπάνω χώρες καθώς επεκτάθηκαν και σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπου εντοπίστηκαν διαφορετικές μορφές ψηφιακής εγκληματικότητας.Στην Τανζανία εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χρησιμοποιούσε κακόβουλη εφαρμογή δανεισμού μέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ στην Γκαμπόν οι αρχές διέκοψαν τη δράση δικτύου που εξαπατούσε πολίτες μέσω κοινωνικών δικτύων, υποσχόμενο εισαγωγές αυτοκινήτων.Στη Δημοκρατία του Κονγκό συνελήφθησαν 30 ύποπτοι που συνδέονται με υπόθεση κυβερνοεγκλήματος.Η Interpol στην ανακοίνωση της επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται ολοένα περισσότερο από εγκληματικά δίκτυα, διευκολύνοντας τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου και την πραγματοποίηση σύνθετων διαδικτυακών επιθέσεων.Πριν από την επιχείρηση, ερευνητές από 20 αφρικανικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν πληροφορίες για ύποπτες διαδικτυακές διευθύνσεις, διευθύνσεις IP και ψηφιακές υποδομές που συνδέονταν με εγκληματική δραστηριότητα.Ο διευθυντής της υπηρεσίας Κυβερνοεγκλήματος της Interpol, Νιλ Τζέτον, υπογράμμισε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται πέρα από εθνικά σύνορα, εκμεταλλευόμενες την τεχνολογία για να προσεγγίζουν μεγάλο αριθμό θυμάτων.Όπως σημείωσε, η διεθνής αστυνομική συνεργασία αποτελεί βασικό μέσο για την εξάρθρωση τέτοιων δικτύων, την ανάκτηση παράνομων εσόδων και την προστασία των πολιτών.Στην επιχείρηση συμμετείχαν χώρες της Αφρικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη οργανισμών και εταιρειών τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Kaspersky, Fortinet, Meta και Group-IB.Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα GLACY-e, κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.Παρά την ολοκλήρωση της συντονισμένης επιχείρησης, αρκετές επιμέρους έρευνες παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές να αναζητούν πρόσθετους υπόπτους, να παρακολουθούν τη διαδρομή παράνομων χρηματικών ποσών και να εξετάζουν τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.