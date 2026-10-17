Ο Πάπας Λέων πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο για καρκίνο - Τον χειροκρότησαν, συνομίλησε με πιστούς, δείτε βίντεο

Ο Ποντίφικας πήρε εξιτήριο τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του στην κλινική Τζεμέλι - Επέστρεψε στο Βατικανό, οι ευχές Ματαρέλα για ταχεία ανάρρωση