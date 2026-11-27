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Ο Πούτιν δεσμεύεται για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού, καθώς η Ρωσία θέτει σε υπηρεσία υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους «Zircon»
Ο Πούτιν δεσμεύεται για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού, καθώς η Ρωσία θέτει σε υπηρεσία υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους «Zircon»
Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όλα τα σχέδια για τη δημιουργία μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης θα υλοποιηθούν εγκαίρως και πλήρως
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όλα τα σχέδια για τη δημιουργία μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης θα υλοποιηθούν εγκαίρως και πλήρως, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Πούτιν συμμετείχε σε τελετή ύψωσης της σημαίας για το πυρηνικό υποβρύχιο «Περμ», το οποίο έχει γίνει το πρώτο υποβρύχιο εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους «Ζιρκόν» (Zircon), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του Κρεμλίνου.
Ο Πούτιν συμμετείχε σε τελετή ύψωσης της σημαίας για το πυρηνικό υποβρύχιο «Περμ», το οποίο έχει γίνει το πρώτο υποβρύχιο εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους «Ζιρκόν» (Zircon), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του Κρεμλίνου.
Russia’s new Yasen-M nuclear submarine Perm joins the Pacific Fleet: Putin The submarine can carry cruise missiles and Zircon hypersonic missiles, the Russian president said. https://t.co/XMVI4b7szh— Sputnik India (@Sputnik_India) November 27, 2026
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