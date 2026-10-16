Οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα Λέοντα μετά την επέμβαση: Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο, σταθερή η βελτίωση της υγείας του
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων Χειρουργείο Φωτογραφίες

Οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα Λέοντα μετά την επέμβαση: Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο, σταθερή η βελτίωση της υγείας του

Οι θεράποντες γιατροί, ανέφεραν ότι ο Ποντίφικας υποβλήθηκε το πρωί σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά

Οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα Λέοντα μετά την επέμβαση: Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο, σταθερή η βελτίωση της υγείας του
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Σταθερή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Πάπα Λέοντα ΙΔ', ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον δεξιό πνεύμονα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Βατικανού, το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), η μετεγχειρητική πορεία του 71χρονου Ποντίφικα εξελίσσεται ομαλά, με τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη συνεχή βελτίωση της γενικής κατάστασής του.

Οι θεράποντες γιατροί, Λουίτζι Καρμπόνε και Στέφανο Μαργκαριτόρα, ανέφεραν ότι ο Πάπας υποβλήθηκε το πρωί σε αιματολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Όπως επισήμαναν, πλέον μπορεί να πραγματοποιεί όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεται βοήθεια.


Τέλεσε λειτουργία στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου

Παρά τη νοσηλεία του, ο Πάπας Λέων συνέχισε και τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, τελώντας το μεσημέρι της Παρασκευής Θεία Λειτουργία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου Τζεμέλι.

Στη λειτουργία συμμετείχαν μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και στελέχη της χωροφυλακής του Βατικανού.

Ο Ποντίφικας μοίρασε τη Θεία Κοινωνία στους παρευρισκόμενους και, κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους ασθενείς.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα Λέοντα μετά την επέμβαση: Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο, σταθερή η βελτίωση της υγείας του
Οι πρώτες φωτογραφίες του Πάπα Λέοντα μετά την επέμβαση: Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο, σταθερή η βελτίωση της υγείας του
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