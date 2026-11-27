Γεραπετρίτης σε Ουκρανό ΥΠΕΞ: Η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σίμπιχα - Στο επίκεντρο θέματα διμερών σχέσεων και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο θέματα διμερών σχέσεων, καθώς και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, υπογράμμισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα.
Παράλληλα, επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του οτι ενημέρωσε τον κ. Γεραπετρίτη για τις συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικά λιμάνια, θαλάσσια υποδομή και πολιτικά πλοία, οι οποίες έχουν ουσιαστικά οδηγήσει σε αποκλεισμό του θαλάσσιου εμπορίου στη Μαύρη Θάλασσα.
🇬🇷 🇺🇦 | O ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Andrii Sybiha @andrii_sybiha. Στο επίκεντρο θέματα διμερών σχέσεων, καθώς και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας. https://t.co/CnTvSDWLds— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 27, 2026
«Ως θαλάσσιες χώρες, η Ουκρανία και η Ελλάδα μοιράζονται έντονο κοινό ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την εξασφάλιση της ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η συνεισφορά της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Food from Ukraine εκτιμάται ιδιαιτέρως και παραμένει σημαντικό μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την ενίσχυση της παγκόσμιας διατροφικής ασφάλειας», έγραψε μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση.
I had a good conversation with my Greek counterpart George Gerapetritis @GreeceMFA. I thanked Greece for its continued solidarity with Ukraine and its support for advancing our EU accession process, particularly the opening of negotiation clusters. I briefed my colleague on Russia’s systematic attacks on Ukrainian ports, maritime infrastructure, and civilian vessels, which have effectively led to a blockade of maritime trade in the Black Sea. As maritime nations, Ukraine and Greece share a strong interest in restoring freedom of navigation and ensuring the safety of commercial shipping in the Black Sea. Greece’s contribution to the Food from Ukraine initiative is highly appreciated and remains an important part of our joint efforts to strengthen global food security. I also informed my colleague about the consequences of Russian terror against our cities and critical infrastructure. As winter approaches, strengthening Ukraine’s air defence and restoring and protecting our energy infrastructure require urgent action. I look forward to further strengthening the partnership between Ukraine and Greece.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 27, 2026
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