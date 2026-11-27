Γεραπετρίτης σε Ουκρανό ΥΠΕΞ: Η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σίμπιχα - Στο επίκεντρο θέματα διμερών σχέσεων και οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας