Βατικανό: Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο το απόγευμα
Βατικανό: Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο το απόγευμα
Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του είναι συνεχής, έκριναν οι γιατροί – Αύριο θα ευλογήσει τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της, σήμερα το απόγευμα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε για αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, μετά τη διάγνωση για αδενοκαρκίνωμα.
Οι γιατροί έκριναν ότι χάρη στην συνεχή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.
Αύριο ο ποντίφικας πρόκειται να ευλογήσει, όπως κάθε Κυριακή, το πλήθος πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Οι γιατροί έκριναν ότι χάρη στην συνεχή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.
Αύριο ο ποντίφικας πρόκειται να ευλογήσει, όπως κάθε Κυριακή, το πλήθος πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
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