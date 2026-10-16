Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ με κινητά τηλέφωνα - Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, έρευνες και στην Ελλάδα

Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές, προκαλώντας τεράστια φορολογική ζημία σε Σουηδία και Γερμανία - Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και 12 έρευνες σε τέσσερις χώρες





Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι σε τρεις χώρες, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.







Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, γνωστό ως



Στην προκειμένη περίπτωση, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), χρησιμοποιώντας εταιρείες και λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.







Μέσω αυτής της πρακτικής, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 114 εκατομμύρια ευρώ.



Δώδεκα έρευνες και κατασχέσεις σε τέσσερις χώρες - Ο ρόλος της Ελλάδας

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Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελληνικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Η συμμετοχή των ελληνικών αρχών εντάσσεται στη διακρατική συνεργασία για τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το υπό εξέταση κύκλωμα.



Στην εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που εμπλέκεται σε απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω διασυνοριακών συναλλαγών με κινητά τηλέφωνα , προχώρησαν οι ευρωπαϊκές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας.Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι σε τρεις χώρες, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.Ειδικότερα, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας» (Midas), η οποία αφορά μεγάλης κλίμακας απάτες ΦΠΑ με διεθνείς διασυνδέσεις.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, γνωστό ως «απάτη καρουζέλ» (VAT carousel fraud). Πρόκειται για μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.Στην προκειμένη περίπτωση, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), χρησιμοποιώντας εταιρείες και λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.Οι «εξαφανισμένοι έμποροι» είναι εταιρείες που συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές, εισπράττουν ΦΠΑ από τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια δεν τον αποδίδουν στις φορολογικές Αρχές, εξαφανιζόμενες ή διακόπτοντας τη δραστηριότητά τους.Μέσω αυτής της πρακτικής, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 114 εκατομμύρια ευρώ.Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανώσει και να έλεγχαν τον μηχανισμό της απάτης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με τη συνδρομή των αρμόδιων εθνικών Αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις και χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελληνικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Η συμμετοχή των ελληνικών αρχών εντάσσεται στη διακρατική συνεργασία για τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το υπό εξέταση κύκλωμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην έρευνα συμμετείχαν υπηρεσίες από τέσσερις χώρες.

Στη Γερμανία, καθοριστικό ρόλο είχε η Φορολογική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ. Στην Κύπρο, συμμετείχαν το Τμήμα Φορολογίας, το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής της Αστυνομίας, η υπηρεσία καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος και το Εργαστήριο Δικανικής Ανάλυσης Ψηφιακών Δεδομένων, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ).



Από την Ελλάδα συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Στην Ιταλία, συμμετείχε η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) και συγκεκριμένα η υπηρεσία του Ντεζεντσάνο ντελ Γκάρντα.