Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απομακρύνθηκαν 380 επιβάτες μετά από φωτιά σε τρένο στη Σαραγόσα, δείτε βίντεο
Η εταιρεία διαχείρισης και λειτουργίας των σιδηροδρόμων ανακοίνωσε την διακοπή κυκλοφορίας των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης και την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες της rtve, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:05, όταν ένα τρένο που είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Atocha της Μαδρίτης με προορισμό το Figueres σταμάτησε στο ύψος της Ricla, στη Σαραγόσα.
Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην πίσω καμπίνα του τρένου. Τα τρένα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία έχουν σταματήσει, ενώ η Renfe (κρατική εταιρεία διαχείρισης και λειτουργίας των σιδηροδρόμων της Ισπανίας) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων.
#ACTUALIZACIÓN ‼️Finalmente son 283 las personas evacuadas del tren AVE incendiado en Ricla. El suceso no ha causado heridos pero dos personas han sido atendidas por mareos. 🚄El servicio de alta velocidad entre Barcelona y Madrid permanece cortado. https://t.co/f2wwMpquty https://t.co/t4pPhE2epd— Aragón Noticias (@AragonNoticias_) October 12, 2026
Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει μέτρα υποστήριξης των επιβατών που επηρεάστηκαν, τα οποία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αλλαγής και επιστροφής εισιτηρίων, καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει «πόσο θα διαρκέσει το περιστατικό».
#ÚLTIMAHORA‼️ La circulación de los trenes de alta velocidad está cortada a la altura de Ricla desde poco después de las tras el incendio en la máquina de cola de un convoy del AVE con destino a Figueras. 🚄 Los 380 pasajeros han sido evacuados y los bomberos han acudido a la zona para apagar el fuego. Una persona con movilidad reducida y un mujer han precisado asistencia sanitaria a causa de mareos. AMPLIAREMOS INFORMACIÓN— Aragón Noticias (@AragonNoticias_) October 12, 2026
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