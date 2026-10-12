Απομακρύνθηκαν 380 επιβάτες μετά από φωτιά σε τρένο στη Σαραγόσα, δείτε βίντεο
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Απομακρύνθηκαν 380 επιβάτες μετά από φωτιά σε τρένο στη Σαραγόσα, δείτε βίντεο

Η εταιρεία διαχείρισης και λειτουργίας των σιδηροδρόμων ανακοίνωσε την διακοπή κυκλοφορίας των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης και την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων

Απομακρύνθηκαν 380 επιβάτες μετά από φωτιά σε τρένο στη Σαραγόσα, δείτε βίντεο
UPD:
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) στην επαρχία της Σαραγόσα στην Ισπανία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα τρένο AVE με αποτέλεσμα 380 επιβάτες να απομακρυνθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της rtve, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:05, όταν ένα τρένο που είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Atocha της Μαδρίτης με προορισμό το Figueres σταμάτησε στο ύψος της Ricla, στη Σαραγόσα

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην πίσω καμπίνα του τρένου. Τα τρένα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία έχουν σταματήσει, ενώ η Renfe (κρατική εταιρεία διαχείρισης και λειτουργίας των σιδηροδρόμων της Ισπανίας) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων.

Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει μέτρα υποστήριξης των επιβατών που επηρεάστηκαν, τα οποία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αλλαγής και επιστροφής εισιτηρίων, καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει «πόσο θα διαρκέσει το περιστατικό».

UPD:

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