Τουλάχιστον 17 τραυματίες μετά από τροχαίο με πούλμαν στην Τουρκία: Γλίστρησε και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Λεωφορείο Τραυματίες Τουρκία Αττάλεια

Τουλάχιστον 17 τραυματίες μετά από τροχαίο με πούλμαν στην Τουρκία: Γλίστρησε και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση - Ο οδηγός του λεωφορείου κατηγορείται ότι έτρεχε, ενώ ο γιος του υποστηρίζει πως έχασε τον έλεγχο λόγω πετρελαίου που είχε χυθεί στο οδόστρωμα

Τουλάχιστον 17 τραυματίες μετά από τροχαίο με πούλμαν στην Τουρκία: Γλίστρησε και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) στην περιοχή Ακσού της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της sabah, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

«Φαίνεται ότι έτρεχες»

Ο γιος του οδηγού του λεωφορείου, Εσρέφ Ταστσί, υποστήριξε ότι: «Είχε χυθεί πετρέλαιο στο δρόμο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ανατροπή».

Ο κυβερνήτης Σαχίν, δείχνοντας στον οδηγό του οχήματος, Χουσεΐν Ταστσί, τις εικόνες από τις κάμερες σχετικά με το ατύχημα μέσω του κινητού του τηλεφώνου, του είπε: «Φαίνεται ότι έτρεχες».

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