Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά, σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά του Τζιμπουτί, πάνω από 116 αγνοούμενοι
Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά, σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά του Τζιμπουτί, πάνω από 116 αγνοούμενοι
Το σκάφος μετέφερε περίπου 350 ανθρώπους με προορισμό την Υεμένη – Περισσότεροι από 80 διασώθηκαν, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
Τουλάχιστον 109 μετανάστες, ανάμεσά τους 15 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 116 άνθρωποι αγνοούνται, μετά την ανατροπή σκάφους που μετέφερε περίπου 350 ανθρώπους από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη.
Την τραγωδία γνωστοποίησε την Κυριακή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), επικαλούμενος μαρτυρίες επιζώντων.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, το σκάφος ανατράπηκε τη νύχτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου, κοντά στην περιοχή Γκουχέρε, βόρεια της πόλης-λιμανιού Ομπόκ, στο Τζιμπουτί.
Από το ναυάγιο επέζησαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΜ, είναι όλοι υπήκοοι Αιθιοπίας.
Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αιθιοπίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της τραγωδίας.
Την τραγωδία γνωστοποίησε την Κυριακή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), επικαλούμενος μαρτυρίες επιζώντων.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, το σκάφος ανατράπηκε τη νύχτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου, κοντά στην περιοχή Γκουχέρε, βόρεια της πόλης-λιμανιού Ομπόκ, στο Τζιμπουτί.
Από το ναυάγιο επέζησαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΜ, είναι όλοι υπήκοοι Αιθιοπίας.
Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αιθιοπίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της τραγωδίας.
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