Επεισόδια στις διαδηλώσεις εργατικών συνδικάτων στις Βρυξέλλες: Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές, συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Περίπου 50.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των Βρυξελλών για να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Βελγίου - Προβλήματα στις συγκοινωνίες - Η πρώτη υποχώρηση από τη γαλλική κυβέρνηση, ανακοίνωσε τη διάθεση 3.000 καθηγητών για τις ελλείψεις στα σχολεία





Στις















Επεισόδια με κουκουλοφόρους στις Βρυξέλλες Στο περιθώριο της κινητοποίησης, ωστόσο, εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα και μαύρα ρούχα επιχείρησαν να συγκρουστούν με την αστυνομία ακόμη και πριν ξεκινήσει επίσημα η πορεία.



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Εκτόξευσαν ξύλα, κάδους απορριμμάτων, γυάλινα μπουκάλια και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με αύρες νερού και δακρυγόνα.



Έγιναν αρκετές συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε δημόσιο εξοπλισμό και πυρπολήθηκαν κοινόχρηστα ποδήλατα στην πλατεία Albertine, με πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή.



Δύο διαφορετικά κύματα κοινωνικής διαμαρτυρίας βρίσκονται σε εξέλιξη σε Βέλγιο και Γαλλία, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, επεισόδια με την αστυνομία και αυξανόμενη πίεση προς τις κυβερνήσεις των δύο χωρών.Στις Βρυξέλλες , από 30.000 έως 50.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας και των συνδικάτων, συμμετείχαν την Παρασκευή στην εθνική διαδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών του Βελγίου (FGTB) κατά της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και πολλοί ακτιβιστές του χριστιανικού συνδικάτου (CSC), που είχε παράλληλα κινητοποιήσει μέλη του έξω από τα κεντρικά γραφεία των πέντε κομμάτων που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό «Arizona» — N-VA, Vooruit, CD&V, Les Engagés και MR.Η πορεία ξεκίνησε από τον Κεντρικό Σταθμό των Βρυξελλών περίπου στις 11:00 και οι πρώτοι διαδηλωτές έφτασαν στον σταθμό Midi περίπου 40 λεπτά αργότερα. Η κύρια πορεία εξελίχθηκε ειρηνικά, με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων από τον χώρο της εκπαίδευσης.Στο περιθώριο της κινητοποίησης, ωστόσο, εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα και μαύρα ρούχα επιχείρησαν να συγκρουστούν με την αστυνομία ακόμη και πριν ξεκινήσει επίσημα η πορεία.Εκτόξευσαν ξύλα, κάδους απορριμμάτων, γυάλινα μπουκάλια και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με αύρες νερού και δακρυγόνα.Έγιναν αρκετές συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε δημόσιο εξοπλισμό και πυρπολήθηκαν κοινόχρηστα ποδήλατα στην πλατεία Albertine, με πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή.





Σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες Η κινητοποίηση προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες των Βρυξελλών και της Βαλλονίας.



Στην περιοχή του Σαρλερουά εκτελείτο μόλις το 16% των δρομολογίων λεωφορείων και μετρό, ενώ δεκάδες γραμμές ακυρώθηκαν ή επηρεάστηκαν στην περιοχή Λιέγης - Βερβιέ.







Στη Βαλλωνική Βραβάντη λειτουργούσε περίπου το 55% του δικτύου, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε Hainaut, Namur και Luxembourg.



Στις Βρυξέλλες, η δημόσια εταιρεία μεταφορών STIB ανακοίνωσε περιορισμένα δρομολόγια και μειωμένες συχνότητες, ενώ περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.







Στη Γαλλία η κυβέρνηση κάνει την πρώτη παραχώρηση Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η κυβέρνηση επιχειρεί να εκτονώσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.



Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε την πρόσληψη ή διάθεση 3.000 επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσα στις επόμενες ημέρες, στην πρώτη ουσιαστική παραχώρηση της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των μαθητών.



Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από ακόμη μία ημέρα διαδηλώσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις βίαιων, με μαθητές λυκείων να ζητούν περισσότερους πόρους για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν συλληφθεί 6.877 άνθρωποι, εκ των οποίων το 86% είναι κάτω των 18 ετών.



71.000 στους δρόμους στη Γαλλία Στην τέταρτη μεγάλη ημέρα κινητοποιήσεων, περίπου 71.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, με 24.000 να συγκεντρώνονται στη Βαστίλη στο Παρίσι.



Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκ νέου δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες που πετούσαν πέτρες και αυτοσχέδια πυροτεχνήματα.



Στο Μπορντό, λύκειο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από διαδηλωτές, ενώ στη Μασσαλία ένας υποδιευθυντής σχολείου ξυλοκοπήθηκε.



Την Παρασκευή, περίπου 140 από τα συνολικά 3.500 λύκεια της χώρας παρέμεναν πλήρως ή μερικώς κλειστά, αριθμός αισθητά μικρότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.



Ωστόσο, έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα δράσης για την ερχόμενη Τρίτη.



3.000 αναπληρωτές στα σχολεία με τις μεγαλύτερες ελλείψεις Η γαλλική κυβέρνηση αναγνωρίζει εδώ και καιρό ότι σημαντικός αριθμός διδακτικών ωρών χάνεται εξαιτίας απουσιών εκπαιδευτικών και της αδυναμίας άμεσης αντικατάστασής τους.



Ο Ζεφρέ δήλωσε ότι μέσω νέου λογισμικού του υπουργείου θα μπορούν να κατευθυνθούν 3.000 αναπληρωτές προς περίπου 500 λύκεια με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε προάστια μεγάλων πόλεων, όπου οι ελλείψεις προσωπικού είναι ιδιαίτερα έντονες.



Παράλληλα, θα διατεθούν επιπλέον κονδύλια στο πλαίσιο υπάρχοντος προγράμματος για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες ώστε να καλύπτουν τα κενά.



Ο υπουργός δεσμεύτηκε ακόμη ότι τα αιτήματα των μαθητών θα ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις για τον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό του 2027.



Πολιτική σύγκρουση γύρω από τις διαδηλώσεις Οι κινητοποιήσεις έχουν μετατραπεί πλέον και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.



Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν χαιρέτισε τις διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι οι μαθητές «ανακατέλαβαν τη Βαστίλη».



Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Τζακομπέλι επέκρινε τις κυβερνητικές παραχωρήσεις, υποστηρίζοντας ότι στέλνουν το μήνυμα πως η βίαιη διαμαρτυρία ανταμείβεται.



Οι μαθητικές κινητοποιήσεις θεωρούνται οι σοβαρότερες των τελευταίων ετών στη Γαλλία και εκδηλώνονται σε ένα ήδη τεταμένο κοινωνικό περιβάλλον, με αυξανόμενες αντιδράσεις για τις τιμές των καυσίμων και έντονη δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο.



Για τις 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί και νέα κινητοποίηση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων». Η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει ότι οι σχολικές διακοπές που αρχίζουν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά και η επιδείνωση του καιρού, θα περιορίσουν την ένταση των κινητοποιήσεων.