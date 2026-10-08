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Ισραήλ: Η Χαμάς βγάζει εκατομμύρια δολάρια από φορολογία προϊόντων και πώληση ανθρωπιστικής βοήθειας
Ισραήλ: Η Χαμάς βγάζει εκατομμύρια δολάρια από φορολογία προϊόντων και πώληση ανθρωπιστικής βοήθειας
Το σχέδιο του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας έχει παγώσει και ευθύνες γι' αυτό έχει και ο Νετανιάχου, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος στη Washington Post
Ουσιαστικό έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να ασκεί η Χαμάς μετά από τρία χρόνια πολέμου, αποκομίζοντας εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέσω της φορολόγησης των εμπορευμάτων που εισέρχονται στον θύλακα και της πώλησης κλεμμένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη μαύρη αγορά σε εξωφρενικές τιμές, σύμφωνα με την πρώην επικεφαλής έρευνας της Σιν Μπετ, Νεόμι Νέουμαν.
«Ό,τι εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας γίνεται πηγή εισοδήματος για τη Χαμάς», τόνισε η Νέουμαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ισραήλ, «Kan», προσθέτοντας ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί την οικονομική της δύναμη για να δημιουργήσει εξάρτηση και να επιβάλλει σιωπηλά την τάξη μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης.
Η πρώην αξιωματούχος της Σιν Μπετ εκτιμά ότι τα ημερήσια έσοδα της οργάνωσης κυμαίνονται από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τη βοηθά να διατηρεί την επιρροή της στον πληθυσμό και να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της.
Η Νέουμαν σημείωσε ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα πρέπει να προχωρήσει, αλλά επισημαίνει ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς το παρεμποδίζουν. «Η Χαμάς λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πρώτα, ενώ το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί», είπε και πρόσθεσε: «Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης πρέπει να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε η Χαμάς να χάσει τη δύναμή της. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει τελικά να αντικαταστήσει τη Χαμάς ως κυβερνητικό όργανο της Γάζας».
«Έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που επιδεινώνουν την κατάσταση», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας την αργή προέλαση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Γάζα, η οποία τους έχει οδηγήσει να καταλάβουν επιπλέον 10% της Λωρίδας, πέραν όσων είχαν συμφωνηθεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2025 με τη Χαμάς.
Το σχέδιο του Τραμπ έχει ουσιαστικά σταματήσει, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Επιτροπής, της Χαμάς και του Ισραήλ σχετικά με τους όρους και τη σειρά των ενεργειών για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Οι ισραηλινοί ηγέτες έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία ανοικοδόμηση της Γάζας πριν από τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.
«Ό,τι εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας γίνεται πηγή εισοδήματος για τη Χαμάς», τόνισε η Νέουμαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ισραήλ, «Kan», προσθέτοντας ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί την οικονομική της δύναμη για να δημιουργήσει εξάρτηση και να επιβάλλει σιωπηλά την τάξη μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης.
Η πρώην αξιωματούχος της Σιν Μπετ εκτιμά ότι τα ημερήσια έσοδα της οργάνωσης κυμαίνονται από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τη βοηθά να διατηρεί την επιρροή της στον πληθυσμό και να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της.
Η Νέουμαν σημείωσε ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα πρέπει να προχωρήσει, αλλά επισημαίνει ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς το παρεμποδίζουν. «Η Χαμάς λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πρώτα, ενώ το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί», είπε και πρόσθεσε: «Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης πρέπει να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε η Χαμάς να χάσει τη δύναμή της. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει τελικά να αντικαταστήσει τη Χαμάς ως κυβερνητικό όργανο της Γάζας».
Ο Νετανιάχου δεν είναι «συνεργάσιμος εταίρος»Τις δυσκολίες που βάζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, επισήμανε στη Washington Post και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «μη συνεργάσιμο εταίρο».
«Έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που επιδεινώνουν την κατάσταση», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας την αργή προέλαση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Γάζα, η οποία τους έχει οδηγήσει να καταλάβουν επιπλέον 10% της Λωρίδας, πέραν όσων είχαν συμφωνηθεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2025 με τη Χαμάς.
Το σχέδιο του Τραμπ έχει ουσιαστικά σταματήσει, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Επιτροπής, της Χαμάς και του Ισραήλ σχετικά με τους όρους και τη σειρά των ενεργειών για τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Οι ισραηλινοί ηγέτες έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία ανοικοδόμηση της Γάζας πριν από τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.
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