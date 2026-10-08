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Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο τελευταίος ύποπτος για το σχέδιο επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford
Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο τελευταίος ύποπτος για το σχέδιο επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford
Η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο τελευταίος συλληφθείς απελευθερώθηκε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ότι η έρευνα συνεχίζεται
Η αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο 22χρονος Βρετανός ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της έρευνας για σχέδιο κατά της αεροπορικής βάσης Φέρφορντ της RAF απελευθερώθηκε με εγγύηση.
Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι απειλή που συνδέεται με το Ιράν προκάλεσε την απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς του Ιράν.
Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη αφήσει ελεύθερους με εγγύηση τους έξι αρχικούς συλληφθέντες στην υπόθεση που αφορά σχέδια για επίθεση κατά της βρετανικής βάσης.
Ενώ πολλές από τις λεπτομέρειες του σχεδίου συνωμοσίας παραμένουν χωρίς εξήγηση, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν λόγω των ανησυχιών για ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drone κατά της στρατιωτικής εγκατάστασης.
Πέντε από τους συλληφθέντες κρατήθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση στις 27 Σεπτεμβρίου. Όλοι ήταν βρετανικής υπηκοότητας. Ο έκτος Βρετανοϊρανός υπήκοος ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα αφέθηκε επίσης ελεύθερος με εγγύηση.
Η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο τελευταίος συλληφθείς απελευθερώθηκε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ότι η έρευνα συνεχίζεται.
Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι απειλή που συνδέεται με το Ιράν προκάλεσε την απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς του Ιράν.
Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη αφήσει ελεύθερους με εγγύηση τους έξι αρχικούς συλληφθέντες στην υπόθεση που αφορά σχέδια για επίθεση κατά της βρετανικής βάσης.
Latest suspect in RAF Fairford airbase plot released on bail https://t.co/Wf6uMmWX0D— The Straits Times (@straits_times) October 8, 2026
Ενώ πολλές από τις λεπτομέρειες του σχεδίου συνωμοσίας παραμένουν χωρίς εξήγηση, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν λόγω των ανησυχιών για ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drone κατά της στρατιωτικής εγκατάστασης.
Πέντε από τους συλληφθέντες κρατήθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση στις 27 Σεπτεμβρίου. Όλοι ήταν βρετανικής υπηκοότητας. Ο έκτος Βρετανοϊρανός υπήκοος ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα αφέθηκε επίσης ελεύθερος με εγγύηση.
Η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο τελευταίος συλληφθείς απελευθερώθηκε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ότι η έρευνα συνεχίζεται.
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