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Ο αντίπαλός της χρησιμοποίησε τη μητέρα της εναντίον της, αλλά η Δημοκρατική Έιμι Άκτον τον νίκησε και έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης του Οχάιο
Η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της πολιτείας νίκησε τον εκλεκτό του Τραμπ, παρά τη σκληρή προσωπική επίθεση που δέχθηκε με επίκεντρο τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας
Το Οχάιο, μια αμφίρροπή πολιτεία στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, έχει ψηφίσει υπέρ του Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, με τον Ρεπουμπλικάνο να κερδίζει στην πολιτεία αυτή με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων την Κάμαλα Χάρις το 2024.
Στις φετινές εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο Βιβέκ Ραμασουάμι, επιτέθηκε προσωπικά στην Άκτον, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα προεκλογικό βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν η μητέρα της Ντόνα Άρθουρ, η οποία κατηγορούσε την κόρη της ότι είναι «ψεύτρα».
🚨 IT'S OFFICIAL: Ohio governor candidate Vivek Ramaswamy launches a $4 MILLION DOLLAR campaign behind THIS AD of Amy Acton (D)'s mother calling her a liar, saying NOT to vote for her— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 21, 2026
Vivek is going for BROKE.
Her mother, Donna Arthur, says it straight to camera: "It's not easy… pic.twitter.com/JEnBz2fuRm
Η Άκτον έχει δηλώσει ότι η μητέρα της, με την οποία δεν έχει πλέον σχέσεις, είχε κλείσει τα ματιά στη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστατο όταν ήταν παιδί από τον πατριό της, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον βιασμό της.
Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Δημοκρατική υποψήφια είχε διηγηθεί ότι, μαζί με τον αδελφό της έζησε «την κακοποίηση, την πείνα και την εγκατάλειψη».
Το προεκλογικό βίντεο του Ραμασουάμι, πρώην υποψηφίου για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2024, είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Οχάιο, ο Μάικ ΝτεΓουάιν, είχε ζητήσει την απόσυρσή του.
Αντίθετα, ο Τραμπ είχε ζητήσει να μην αποσυρθεί προκειμένου «όλος ο κόσμος να ακούσει τη μητέρα μιας αποτυχημένης, ανέντιμης και ανίκανης υποψήφιας», υποστηρίζοντας ότι σε μια προεκλογική εκστρατεία «όλα επιτρέπονται».
"I think it was a horrible and hideous thing to do, a sad thing, and I feel like it was an exploitative thing to do. My mother is not well."— CBS News (@CBSNews) October 22, 2026
Ohio gubernatorial candidate Democrat Amy Acton is slamming her opponent Republican Vivek Ramaswamy after his campaign put out an attack… pic.twitter.com/gR6gdUHj5C
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