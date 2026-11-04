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Πέταξαν μεταλλικές σερπαντίνες για να γιορτάσουν το πτυχίο τους και έκοψαν το ρεύμα σε κτήρια του ΑΠΘ και του ΑΧΕΠΑ
Πέταξαν μεταλλικές σερπαντίνες για να γιορτάσουν το πτυχίο τους και έκοψαν το ρεύμα σε κτήρια του ΑΠΘ και του ΑΧΕΠΑ
Χτυπήθηκε επίγειος υποσταθμός της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι αρκετά κτήρια
Μεταλλικές σερπαντίνες που πέταξαν κάποιοι για να γιορτάσουν την απόκτηση του πτυχίου είναι η αιτία που εδώ και περίπου 1,5 ώρα πολλά κτήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκονται χωρίς ρεύμα καθώς και ένα τμήμα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ που γειτνιάζει με το campus του πανεπιστημίου.
Όπως είπε στο protothema.gr ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης μετά την απαγόρευση από τις πρυτανικές αρχές να γίνoνται μέσα και έξω από την αίθουσα τελετών του ΑΠΘ οι εκδηλώσεις «πανηγυρισμού» από τους συγγενείς και φίλους των πτυχιούχων, οδήγησε κάποιους σήμερα σε άλλο σημείο του campus για να πανηγυρίσουν εκτοξεύοντας σερπαντίνες που όμως είχαν ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί επίγειος υποσταθμός της ΔΕΗ και να βυθιστεί στο “σκοτάδι” μεγάλος μέρος των κτηρίων του ΑΠΘ.
«Η δική μας πρυτανική αρχή έχει αυστηροποιήσει το καθεστώς των ορκωμοσιών. Για πρώτη φορά μπήκαν κανόνες γιατί πολλοί αμαύρωναν την πιο σημαντική ακαδημαϊκή τελετή. Θεωρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν καρναβάλι κι ερχόταν με βαρελότα, σερπαντίνες κλπ. Εμείς πήραμε μέτρα και τα περιορίσαμε εντός και εκτός από την αίθουσα τελετών και γιατί ρύπαιναν χωρίς να σέβονται τους εργαζόμενους. Σήμερα όμως κάποιοι πήγαν σε άλλο σημείο του campus το οποίο όπως ξέρετε είναι τεράστιο και πέταξαν εκεί σερπαντίνες από αυτές που εκτοξεύονται με αποτέλεσμα να χτυπηθεί υποσταθμός και να μην έχουμε ρεύμα» τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης προσθέτοντας ότι χωρίς ρεύμα έμεινε κι ένα μέρος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και το οποίο τώρα έχει ρεύμα από τις γεννήτριες του νοσοκομείου .
«Αυτή την ώρα είναι εδώ οι τεχνικοί της ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν την βλάβη και να ηλεκτροδοτηθούν τα κτήρια και πάλι» είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
Όπως είπε στο protothema.gr ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης μετά την απαγόρευση από τις πρυτανικές αρχές να γίνoνται μέσα και έξω από την αίθουσα τελετών του ΑΠΘ οι εκδηλώσεις «πανηγυρισμού» από τους συγγενείς και φίλους των πτυχιούχων, οδήγησε κάποιους σήμερα σε άλλο σημείο του campus για να πανηγυρίσουν εκτοξεύοντας σερπαντίνες που όμως είχαν ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί επίγειος υποσταθμός της ΔΕΗ και να βυθιστεί στο “σκοτάδι” μεγάλος μέρος των κτηρίων του ΑΠΘ.
«Η δική μας πρυτανική αρχή έχει αυστηροποιήσει το καθεστώς των ορκωμοσιών. Για πρώτη φορά μπήκαν κανόνες γιατί πολλοί αμαύρωναν την πιο σημαντική ακαδημαϊκή τελετή. Θεωρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν καρναβάλι κι ερχόταν με βαρελότα, σερπαντίνες κλπ. Εμείς πήραμε μέτρα και τα περιορίσαμε εντός και εκτός από την αίθουσα τελετών και γιατί ρύπαιναν χωρίς να σέβονται τους εργαζόμενους. Σήμερα όμως κάποιοι πήγαν σε άλλο σημείο του campus το οποίο όπως ξέρετε είναι τεράστιο και πέταξαν εκεί σερπαντίνες από αυτές που εκτοξεύονται με αποτέλεσμα να χτυπηθεί υποσταθμός και να μην έχουμε ρεύμα» τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης προσθέτοντας ότι χωρίς ρεύμα έμεινε κι ένα μέρος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και το οποίο τώρα έχει ρεύμα από τις γεννήτριες του νοσοκομείου .
«Αυτή την ώρα είναι εδώ οι τεχνικοί της ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν την βλάβη και να ηλεκτροδοτηθούν τα κτήρια και πάλι» είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
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