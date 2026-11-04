ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο ύμνος της Ένωσης, η... μεταγραφή του Παπαϊωάννου, ο Εστερχάζι και το μαγικό 3-3 του 2002

Οι «κιτρινόμαυροι» αρνήθηκαν να τον παραχωρήσουν, με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ απογοητευμένο να απέχει από την ομάδα για χάρη του τραγουδιού, ακολουθώντας το Στέλιο Καζαντζίδη σε περιοδείες. Μέχρι που έληξε η αποχή αυτή και επέστρεψε ξανά στην ΑΕΚ.Το αποτέλεσμα πάντως του αγώνα με την Ρεάλ, ενέπνευσε τον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη να συμπεριλάβει στον ύμνο της ΑΕΚ τον στίχο «και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τα’ όνομά σου».Για τους φίλους της Ένωσης η σημασία αυτού του μυθικού ματς πέρασε από γενιά σε γενιά με αποτέλεσμα όποτε ακούγεται ο ύμνος στο γήπεδο η στιγμή που παίζει αυτός ο ιστορικός στίχος τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν αισθητά.Πετράκης (46' Σεραφείδης), Μπαλόπουλος, Ιορδάνου, Σοφιανίδης (85' Κανελλόπουλος), Πετρίδης (46' Κεφαλίδης), Σκευοφύλαξ, Σταματιάδης, Πομώνης, Παπαγεωργίου, Νεστορίδης, Μ. ΠαπαϊωάννουΜπετανκούρ, Μιέρα, Σανταμαρία, Σαντοις, Μίλερ, Ζόκο, Σερένα, Πίρι, Γκρόσο, Πούσκας, Μπουένο18 Σεπτεμβρίου του 1985 στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ γράφει ιστορία κερδίζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει να πάρει το στέμμα της «βασίλισσας».Η ομάδα του Γιάτσεχ Γκμοχ κληρώθηκε στον πρώτο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ένωση γνώριζε ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να φτάσει σε μία σπουδαία νίκη.Στο ΟΑΚΑ δεν έπεφτε καρφίτσα και η παρέα του Εστερχάζι και Σάντμπεργκ κοίταξε στα μάτια την ομάδα των Μπουντραγκένιο, Βαλντάνο και Μίτσελ και πήρε την μεγάλη νίκη με 1-0 με γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου.Στην ρεβάνς η Ρεάλ είχε ανατρέψει το σκορ του ΟΑΚΑ επικρατώντας με 5-0, αλλά αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο το κατόρθωμα της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που στο τέλος εκείνης της σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο.Πριν έρθει ο Ολυμπιακός το 2005, 20 χρόνια μετά δηλαδή, ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που κέρδισε τη Ρεάλ.Η ενδεκάδα της ΑΕΚ εκείνη την ιστορική νύχτα: Αρβανίτης, Χατζής, Αρμόδωρος, Μανωλάς, Γεωργαμλής, Καραγκιοζόπουλος, Δίντσικος, Πιάς (59' Ακριβόπουλος), Σάντμπεργκ, Εστερχάζι, Παπαϊωάννου (78' Χατζόπουλος).Το 2002, δεκαεπτά χρόνια πέρασαν όταν η ΑΕΚ με την εμφάνισή της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε πως δεν λογαριάζει από αστέρες και «γκαλάκτικος», και αποδείκνυε τη βραδιά εκείνη στο γήπεδο πως είχε κλέψει τον τίτλο της βασίλισσας από τους «μερένχες».Εκείνο το βράδυ η ΑΕΚ είχε φτάσει ένα βήμα από το να «εκθρονίσει» ολοκληρωτικά και να επικρατήσει της Ρεάλ, αλλά τελικά το παιχνίδι έληξε ισόπαλο, με σκορ 3-3.Η «Ένωση» είχε πάρει κεφάλι στο σκορ, αφού προηγήθηκε με 3-1 χωρίς ωστόσο να κρατήσει έως το φινάλε το υπέρ της αποτέλεσμα.Παρόλα αυτά, εκείνη τη βραδιά η ΑΕΚ του Νικολαΐδη και του Τσιάρτα απέδειξε πως μπορούσε να κοντράρει στα ίσα την Ρεάλ του Ζιντάν, του Φίγκο και του Ραούλ.Αλησμόνητη στιγμή τόσο η γυριστή κεφαλιά του Ντέμη Νικολαΐδη όσο και το απευθείας φαουλ του Βασίλη Τσιάρτα, δυο γκολ που σίγουρα θα μνημονεύονται για χρόνια. Στον πίνακα των σκόρερ είχε γραφτεί και το όνομα του Μαλαδένη.Οι παίκτες της Ένωσης, όπως είχε αναφέρει ο Τσιάρτας σε συνέντευξή του έφυγαν απογοητευμένοι από το γήπεδο: «Νιώθαμε σα να χάσαμε, άλλες ομάδες μπορεί να ήταν χαρούμενες, εμείς φύγαμε απογοητευμένοι από το γήπεδο».Η ΑΕΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία με τον Ντέμη λίγο πριν το τέλος όσο το σκορ ήταν 3-2, μια ευκαιρία που ίσως καθάριζε και το ματς υπέρ της ελληνικής ομάδας.Αξίζει κάποιος να ρίξει μια ματιά κανείς στην ενδεκάδα της Ρεάλ σε εκείνο το ματς για να αντιληφθεί το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που είχε πετύχει η ΑΕΚ: Κασίγιας, Σαλγκάδο, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιντάν, Ελγκέρα, Ραούλ, Φίγκο, Γκούτι, Καμπιάσο, Παβόν, Μακελελέ.Ίσως η πιο θρυλική ιστορία που συνδέει την ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μεταγραφή του Μίμη Παπαϊωάννου, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σε εκείνο το σπουδαίο φιλικό του 1965, ο σταρ της ΑΕΚ είχε θαμπώσει τους «μερένγκες» με την εμφάνισή του. Τα όσα έκανε ο Παπαϊωάννου είχαν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα αλλά ήταν διαφορετικό να το βλέπει κάποιος από κοντά.Εκείνη η Ρεάλ ήταν μια ομάδα από χρυσάφι. Άλλωστε, στο τέλος της σεζόν 1965-66 πρόσθεσε το 6ο Κύπελλο Πρωταθλητριών στην τροπαιοθήκη της, νικώντας 2-1 στον τελικό των Βρυξελλών την Παρτίζαν Βελιγραδίου.Οι αναφορές εκείνης της εποχής έκαναν λόγο για τεράστια πρόταση. Έγραφαν για τρία, τέσσερα, ακόμα και 4,5 εκατομμύρια δραχμές πρόταση από τη Ρεάλ στην ΑΕΚ για τον Μίμη Παπαϊωάννου. Η συνέχεια γνωστή στους περισσότερους. Οι άνθρωποι της Ένωσης φοβήθηκαν τις αντιδράσεις και δεν ενέδωσαν στις πιέσεις των Ισπανών.Ο Παπαϊωάννου θύμωσε και άφησε για λίγο τα γήπεδα. Έφυγε μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη για περιοδεία στη Γερμανία. Μετά από προτροπή τελικά του Καζαντζίδη επέστρεψε στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ φυσικά τον αντάμειψε με περισσότερες αποδοχές και ο Παπαϊωάννου αποτέλεσε έναν από τους στυλοβάτες στην ιστορία του κλαμπ.Αγωνίστηκε για 17 χρόνια, από το 1962 έως και το 1979, κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Ελλάδας και όσοι τον έχουν δει να αγωνίζεται δε θα ξεχάσουν ποτέ το μπρίο, τη φαντασία του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά που έβγαζε με τόση απλότητα στο χορτάρι.Ο Παπαϊωάννου στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ραντεβού στον αέρα» την οποία επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος, Νίκος Κατσαρός αποκαλύπτει στιγμές από εκείνη την ιστορία: «Να τα πάλι τα ''ξύλινα'' γράμματα στις αθλητικές εφημερίδες:''3.000.000 δίνουν στην ΑΕΚ οι Ισπανοί για τον Παπαϊωάννου'', ''700.000 προσφέρει η Μαδρίτη στο σύγχρονο Έλληνα άσο''. Αλήθεια ήταν! Και τριετές συμβόλαιο και φαγητό και σπίτι. Όχι βέβαια ότι μου έδιναν βίλα, όπως γίνεται σήμερα με τους ξένους επαγγελματίες που έρχονται να αγωνιστούν στην Ελλάδα, αλλά θα ήταν ένα βήμα μπροστά.Σκέφτηκα: «Μίμη, πρόκειται για την ευκαιρία της ζωής σου. Μπάλα δεν θέλεις να παίξεις; Ιδού η πρόκληση. Γίνε επαγγελματίας σε ηλικία 22 ετών και θα λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου».Εκείνη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι και η λαχτάρα μου, αν υπήρχε μετρητής όπως στην πίεση και μου τη μετρούσαν, θα έσπαγε τα κοντέρ. Ήθελα πολύ να πάω στη Ρεάλ, με είχε ξεμυαλίσει η ιδέα να φορέσω τη φανέλα της σπουδαιότερης ευρωπαϊκής ομάδας, ωστόσο στην ΑΕΚ ήταν ανένδοτοι.Σκέφτονταν ότι θα μπορούσα να γίνω για αρκετά χρόνια ο παίκτης-ηγέτης, πάνω στον οποίο θα στήριζαν τις φιλοδοξίες τους και δεν τους κατακρίνω. Ταυτόχρονα, κάποιοι φοβούνταν να με δώσουν, γιατί αυτό θα ξεσήκωνε τις διαμαρτυρίες των φίλων της ΑΕΚ.Ο Δημήτρης Σεβαστάκης, που ήταν τότε ο γενικός αρχηγός, μου μίλησε απλά και σταράτα: ''Ρε Παπαϊωάννου, αγόρι μου, δεν μπορούμε να σε δώσουμε, επειδή τότε θα πρέπει να φύγουμε από την Αθήνα να μην μας δείρουν οι οπαδοί. Και δεν μπορούμε να φύγουμε, γιατί οι δουλειές μας είναι εδώ, όπως και οι οικογένειές μας''».Στα κιτάπια της ιστορίας υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές, που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο συλλόγων, ο Λούκα Γιόβιτς και ο Νταβίντ Ματέος. Πριν από αυτούς, ωστόσο, δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά σε έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς θρύλους που έχει συνδεθεί τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την ΑΕΚ.Ο λόγος βέβαια για τον Φέρεντς Πούσκας, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο «καλπάζων συνταγματάρχης» φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 1958 έως και το 1966.Κατέκτησε μαζί της τρία κύπελλα Πρωταθλητριών, πέντε πρωταθλήματα και το Διηπειρωτικό του 1960. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της «Βασίλισσας» και το όνομα του μπαίνει στις προτάσεις μόνο με δίπλα σε θρυλικά ονόματα.Δεν προπόνησε ποτέ τη «Βασίλισσα» αλλά το έκανε στην Ελλάδα μετά τον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Βρέθηκε στον πάγκο της τη σεζόν 1978-1979, έφυγε πριν από το τέλος εκείνης της περιόδου αλλά μένει στην ιστορία ως ο προπονητής, που μαζί με τον Ανδρέα Σταματιάδη, ο οποίος τον διαδέχθηκε, οδήγησαν την Ένωση τελικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.Ο πρώτος ποδοσφαιριστής με κοινό αλλά σύντομο παρελθόν και στους δύο είναι ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, Νταβίντ Ματέος. Παιδί των ακαδημιών της Ρεάλ, φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας δυο φορές τη σεζόν 2010-11. Η μία μάλιστα σε αγώνα Champions League.Τον Ιανουάριο του 2011 δόθηκε δανεικός στην ΑΕΚ, με την οποία αγωνίστηκε 12 φορές και υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο εκείνης της περιόδου.Πολλά χρόνια αργότερα, τη φανέλα της ΑΕΚ φοράει ο νυν στράικερ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ο λόγος βέβαια για τον Λούκα Γιόβιτς. Η Ρεάλ θαμπώνεται το καλοκαίρι του 2019 από τις εμφανίσεις του με την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και βγάζει από τα ταμεία της περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώΟ Σέρβος σταρ δεν μακροημερεύει στη Μαδρίτη και μετά από τρία χρόνια αποχωρεί έχοντας καταγράψει μόλις τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 51 εμφανίσεις με τη «Βασίλισσα». Κατέκτησε, ωστόσο, δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας ενώ ήταν μέλος του ρόστερ που πανηγύρισε το Champions League το 2022. Στην ΑΕΚ βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2025, έχοντας ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.Αν και το παιχνίδι του Champions League, που έρχεται, διεξάγεται στην Αθήνα, δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στα ταξίδια της ΑΕΚ στη Μαδρίτη.Το πρώτο δεν είχε πάει και τόσο καλά, με την Ένωση να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1985 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να υπερασπιστεί το 1-0 που είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του, τότε, Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.Το ματς δεν πήγε από την αρχή καλά, Μπουντραγκένιο, Βαλντάνο και Σάντσεζ σκοράρουν μεταξύ άλλων και η Ρεάλ προκρίνεται με το βαρύ 5-0.Το δεύτερο ταξίδι της ΑΕΚ στη Μαδρίτη, ωστόσο, έμελλε να ήταν μια από τις πιο ιστορικές επιτυχίες ελληνικής ομάδας στα κύπελλα Ευρώπης.Η ΑΕΚ εκείνον τον Οκτώβριο του 2002 βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο 2-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.Ο Μπάγεβιτς κάνει το σχεδόν αδιανόητο και βγάζει αλλαγή τον Νικολαίδη και τον Τσιάρτα, η Ένωση μειώνει με τον Κατσουράνη στο 74' και τελικά παίρνει την ιστορική ισοπαλία 2-2 με γκολ του Σεντένο στο 86'.