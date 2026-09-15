Βίντεο: Αυτοκίνητο στην Ινδία καταδίωξε και έριξε κάτω γυναίκα οδηγό μηχανής κοντά στο Νέο Δελχί
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Μηχανή

Βίντεο: Αυτοκίνητο στην Ινδία καταδίωξε και έριξε κάτω γυναίκα οδηγό μηχανής κοντά στο Νέο Δελχί

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο: Αυτοκίνητο στην Ινδία καταδίωξε και έριξε κάτω γυναίκα οδηγό μηχανής κοντά στο Νέο Δελχί
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένα αυτοκίνητο καταδιώκει και χτυπά γυναίκα οδηγό μηχανής στην Ινδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκουρούγκραμ, στα περίχωρα του Νέου Δελχί, κατά τη διάρκεια διαδρομής που έκανε η γυναίκα μαζί με ομάδα μοτοσικλετιστών. Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να ακολουθεί την ομάδα και στη συνέχεια να κινείται απότομα προς τη μοτοσικλέτα της, με αποτέλεσμα η ίδια να πέσει στο οδόστρωμα, ενώ το όχημα απομακρύνεται από το σημείο.

Το βίντεο από τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος:

@protothema.gr ‼️ Της έριξαν το αυτοκίνητο πάνω στη μηχανή επειδή τους ζήτησε να κρατήσουν απόσταση. Η κοπέλα εκτινάχθηκε στον δρόμο και νοσηλεύεται τραυματισμένη. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ Epic News - neozilla
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο της ζήτησαν να σταματήσει και είχαν επιθετική συμπεριφορά, ενώ η ίδια ανέφερε ότι έδειχναν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως δήλωσε, ο προστατευτικός εξοπλισμός που φορούσε την προστάτευσε από σοβαρότερους τραυματισμούς.

Πλέον οι Αρχές έχουν  ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και έχει σχηματίσει δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης