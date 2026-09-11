Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ
Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ
«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων - Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της
Η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ Ε' , η πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στο Όσλο.
«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων.
Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.
Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες.
Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε βάλει βηματοδότη.
Με αυτήν χάνεται το τελευταίο από τρία παιδιά του βασιλιά Όλαφ Ε', που ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.
Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η', ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε'.
«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων.
Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.
Vi har med sorg mottatt budskapet om at prinsesse Astrid har gått bort. – Et høyt elsket medlem av kongefamilien har forlatt oss. Norge har mistet en minneverdig og høyt ansett prinsesse. Vår medfølelse går til kongehuset og den nærmeste familien, sier stortingspresident @MasudGh pic.twitter.com/svVgCMoGPD— Stortinget (@Stortinget) September 11, 2026
Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες.
Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε βάλει βηματοδότη.
Με αυτήν χάνεται το τελευταίο από τρία παιδιά του βασιλιά Όλαφ Ε', που ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.
Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η', ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε'.
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