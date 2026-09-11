Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ
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Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων - Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της

Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ
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Η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ Ε' , η πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στο Όσλο.

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.



Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες.

Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε βάλει βηματοδότη.

Με αυτήν χάνεται το τελευταίο από τρία παιδιά του βασιλιά Όλαφ Ε', που ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.

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Βασιλιάς της Νορβηγίας είναι ο Χάακον Η', ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε'.
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