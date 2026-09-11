Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Τουρίστας έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί και του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ινδονησία για 10 χρόνια
Τουρίστας έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί και του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ινδονησία για 10 χρόνια
Ο 27χρονος Μπίλι Άσπιναλ και μια αγνώστων στοιχείων γυναίκα έγιναν αντιληπτοί από κάτοικο της περιοχής - Στο σημείο που εντοπίστηκε το ζευγάρι έγινε «καθαρισμός από την κακή ενέργεια»
Με την απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία για τα επόμενα 10 χρόνια «πλήρωσε» ο 27χρονος τουρίστας από την Αυστραλία, Μπίλι Άσπιναλ, το σεξ που έκανε σε δημόσια θέα στο Μπαλί ενώ έκανε διακοπές τον περασμένο Αύγουστο.
Ο Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με μια γυναίκα που είχε μόλις γνωρίσει, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα, στις 22 Αυγούστου.
Ο 27χρονος Αυστραλός στη συνέχεια συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί, όταν επιχείρησε να επιστρέψει στην πατρίδα του στις 25 Αυγούστου και βρέθηκε για τις επόμενες δύο εβδομάδες υπό κράτηση.
Η αυστηρή δεκαετής απαγόρευση εισόδου σημαίνει ότι ο Άσπιναλ δεν θα μπορεί να επιστρέψει στην Ινδονησία με οποιαδήποτε ιδιότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
Η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, αν και πιστεύεται ότι είναι αλλοδαπή και ότι έπινε μαζί με τον 27χρονςο Αυστραλό πριν από το περιστατικό.
Τους δύο τους αντιλήφθηκε πρώτη μια κάτοικος της περιοχής ενώ πήγαινε για προσευχή. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, τους φώναξε να σταματήσουν αυτό που έκαναν, αλλά εκείνοι φάνηκαν να την αγνοούν με τη σεξουαλική πράξη να διαρκεί συνολικά 15 λεπτά.
Ο Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με μια γυναίκα που είχε μόλις γνωρίσει, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα, στις 22 Αυγούστου.
Ο 27χρονος Αυστραλός στη συνέχεια συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί, όταν επιχείρησε να επιστρέψει στην πατρίδα του στις 25 Αυγούστου και βρέθηκε για τις επόμενες δύο εβδομάδες υπό κράτηση.
Η αυστηρή δεκαετής απαγόρευση εισόδου σημαίνει ότι ο Άσπιναλ δεν θα μπορεί να επιστρέψει στην Ινδονησία με οποιαδήποτε ιδιότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
Η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, αν και πιστεύεται ότι είναι αλλοδαπή και ότι έπινε μαζί με τον 27χρονςο Αυστραλό πριν από το περιστατικό.
Τους δύο τους αντιλήφθηκε πρώτη μια κάτοικος της περιοχής ενώ πήγαινε για προσευχή. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, τους φώναξε να σταματήσουν αυτό που έκαναν, αλλά εκείνοι φάνηκαν να την αγνοούν με τη σεξουαλική πράξη να διαρκεί συνολικά 15 λεπτά.
Κάτοικοι πραγματοποίησαν, μάλιστα, και τελετή εξαγνισμού στο σημείο, προκειμένου να το «καθαρίσουν από την κακή ενέργεια».
Οι δημόσιες άσεμνες πράξεις και το σεξ εκτός γάμου είναι παράνομα στην Ινδονησία και οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης καθώς αν και το Μπαλί είναι κατά πλειονότητα ινδουιστικό, η Ινδονησία είναι χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, με συντηρητικούς νόμους και αυστηρές αντιλήψεις σχετικά με το σεξ και την πορνογραφία.
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Οι δημόσιες άσεμνες πράξεις και το σεξ εκτός γάμου είναι παράνομα στην Ινδονησία και οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης καθώς αν και το Μπαλί είναι κατά πλειονότητα ινδουιστικό, η Ινδονησία είναι χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, με συντηρητικούς νόμους και αυστηρές αντιλήψεις σχετικά με το σεξ και την πορνογραφία.
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