Τουρίστας έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί και του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ινδονησία για 10 χρόνια

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Κάτοικοι πραγματοποίησαν, μάλιστα, και τελετή εξαγνισμού στο σημείο, προκειμένου να το «καθαρίσουν από την κακή ενέργεια».Οι δημόσιες άσεμνες πράξεις και το σεξ εκτός γάμου είναι παράνομα στην Ινδονησία και οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης καθώς αν και το Μπαλί είναι κατά πλειονότητα ινδουιστικό, η Ινδονησία είναι χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, με συντηρητικούς νόμους και αυστηρές αντιλήψεις σχετικά με το σεξ και την πορνογραφία.