Το βενζινάδικο των εκατομμυριούχων που έγινε viral - Πόσο κοστίζει το γέμισμα σε σύγκριση με Ελλάδα

Υπάρχουν πρατήρια όπου ο οδηγός σταματά, γεμίζει το ρεζερβουάρ και συνεχίζει τη διαδρομή του. Υπάρχει όμως και ένα βενζινάδικο στο Μονακό όπου ο ανεφοδιασμός μπορεί να εξελιχθεί σε κανονικό αυτοκινητικό θέαμα.

Πρόκειται για το Esso Charles III, στη διεύθυνση 3 Boulevard Charles III, στην περιοχή της Fontvieille. Το πρατήριο λειτουργεί όλο το 24ωρο και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους carspotters, οι οποίοι συγκεντρώνονται με κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές περιμένοντας την επόμενη σπάνια εμφάνιση.





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