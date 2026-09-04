Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Το βενζινάδικο των εκατομμυριούχων που έγινε viral - Πόσο κοστίζει το γέμισμα σε σύγκριση με Ελλάδα
Ένα 24ωρο πρατήριο έχει μετατραπεί σε άτυπη έκθεση αυτοκινήτου, καθώς από τις αντλίες του περνούν καθημερινά ορισμένα από τα ακριβότερα και σπανιότερα μοντέλα στον κόσμο.
Ένα 24ωρο πρατήριο έχει μετατραπεί σε άτυπη έκθεση αυτοκινήτου, καθώς από τις αντλίες του περνούν καθημερινά ορισμένα από τα ακριβότερα και σπανιότερα μοντέλα στον κόσμο.
Υπάρχουν πρατήρια όπου ο οδηγός σταματά, γεμίζει το ρεζερβουάρ και συνεχίζει τη διαδρομή του. Υπάρχει όμως και ένα βενζινάδικο στο Μονακό όπου ο ανεφοδιασμός μπορεί να εξελιχθεί σε κανονικό αυτοκινητικό θέαμα.
Πρόκειται για το Esso Charles III, στη διεύθυνση 3 Boulevard Charles III, στην περιοχή της Fontvieille. Το πρατήριο λειτουργεί όλο το 24ωρο και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους carspotters, οι οποίοι συγκεντρώνονται με κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές περιμένοντας την επόμενη σπάνια εμφάνιση.
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