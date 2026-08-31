Αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία έφεραν η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και η παρατεταμένη ξηρασία
ΚΟΣΜΟΣ
Πληθωρισμός Γερμανία τιμές πετρελαίου Μέση Ανατολή

Αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία έφεραν η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και η παρατεταμένη ξηρασία

Μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, έπειτα από αύξηση 8,3% τον Ιούλιο

Αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία έφεραν η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και η παρατεταμένη ξηρασία
Κατά 2,9% αυξήθηκε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στη Γερμανία, έπειτα από αύξηση 2,8% τον Ιούλιο και 2,3% τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ως βασικότερη αιτία θεωρείται η νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, έπειτα από αύξηση 8,3% τον Ιούλιο.

Ενδεικτικά, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κόστισε κατά 33,6% περισσότερο τον Αύγουστο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 35,6% και της βενζίνης κατά 24%.



Οι τιμές των καυσίμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αυξήθηκαν κατά 2,6% μόνο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο - «επίσης λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον Ρήνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου», όπως τόνισε η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς τα διυλιστήρια εφοδιάζονται συχνά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

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