Δύο νεκροί από την σαρωτική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν γέφυρες και τεράστιους βράχους, ενώ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον μοναδικό αγωγό ύδρευσης που εξυπηρετεί επισκέπτες και κατοίκους





Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.







Η σορός ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στο πέρασμα των Crystal Rapids, κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο. Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αρμόδιοι από ιατροδικαστική υπηρεσία της Αριζόνα.



Bright Angel Creek, ο οποίος καταλήγει στον ποταμό Κολοράντο, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 60 άνθρωποι να απομακρυνθούν με ελικόπτερα από τα βάθη του φαραγγιού.



Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες για πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που εξακολουθούν να αγνοούνται να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Στις επιχειρήσεις εκκένωσης συμμετείχε την Κυριακή και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.



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Καταστράφηκε ο μοναδικός αγωγός ύδρευσης Η θεομηνία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον μοναδικό αγωγό που παρέχει πόσιμο νερό σε τουρίστες και μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Λόγω των περιορισμένων πλέον αποθεμάτων, από τη Δευτέρα οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία και καταλύματα εντός του Εθνικού Πάρκου, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.



«Τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων», ανέφερε το πάρκο σε ανακοίνωσή του.



Η επίσκεψη στο



Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον , έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ , ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν επίσης.Η σορός ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στο πέρασμα των, κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο. Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αρμόδιοι από ιατροδικαστική υπηρεσία της Αριζόνα.Η πλημμύρα εκδηλώθηκε το Σάββατο στον παραπόταμο, ο οποίος καταλήγει στον ποταμό Κολοράντο, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 60 άνθρωποι να απομακρυνθούν με ελικόπτερα από τα βάθη του φαραγγιού.Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες για πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που εξακολουθούν να αγνοούνται να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Στις επιχειρήσεις εκκένωσης συμμετείχε την Κυριακή και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.Η θεομηνία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον μοναδικό αγωγό που παρέχει πόσιμο νερό σε τουρίστες και μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Λόγω των περιορισμένων πλέον αποθεμάτων, από τη Δευτέρα οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία και καταλύματα εντός του Εθνικού Πάρκου, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.«Τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων», ανέφερε το πάρκο σε ανακοίνωσή του.Η επίσκεψη στο Γκραν Κάνιον κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη εξαιτίας του κινδύνου αιφνίδιων πλημμυρών που συνοδεύουν την περίοδο των μουσώνων. Ο καθαρός ουρανός μπορεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει τη θέση του σε καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές.





«Εμφανίζονταν καταρράκτες από το πουθενά» Ο Παρθ Ντεσάι έκανε πεζοπορία σε ένα στενό πέρασμα του Bright Angel Canyon μαζί με άλλους γιατρούς και έναν φύλακα του πάρκου, όταν το Σάββατο άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς.



«Είδαμε το ρέμα να πλημμυρίζει, καταρράκτες να εμφανίζονται από το πουθενά, βράχους, λάσπη και κατολισθήσεις παντού», περιέγραψε.



Αργότερα, καθώς η ομάδα κατευθυνόταν προς το κατάλυμα Phantom Ranch, ένας από τους πεζοπόρους άρχισε να φωνάζει «Πάνω, πάνω, πάνω!», βλέποντας ένα μέτωπο νερού και φερτών υλικών ύψους περίπου ενός μέτρου να κινείται προς το μέρος τους.



Οι πεζοπόροι έτρεξαν σε ψηλότερο σημείο, μέσα σε μια περιοχή γεμάτη κάκτους, για να σωθούν. Αφού κατάφεραν να φτάσουν στην περιοχή του Phantom Ranch, διασώθηκαν με ελικόπτερο αργά το Σάββατο.





Τα νερά άλλαξαν το τοπίο Η δύναμη του νερού παρέσυρε πεζογέφυρες πάνω από το ρέμα και άλλαξε τη μορφολογία της περιοχής. Η κοίτη του Bright Angel Creek διευρύνθηκε, ενώ τα φερτά υλικά φαίνεται ότι επέκτειναν έναν ήδη υπάρχοντα καταρράκτη ορμητικών νερών στον Κολοράντο ή δημιούργησαν έναν νέο.



Οι καταστροφές αποτελούν επίσης σοβαρό πλήγμα στις πολυετείς προσπάθειες εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και 1.600 κατοίκους του Grand Canyon Village.



«Ο Θεός να μας βοηθήσει αν πρέπει να ανακατασκευαστεί ολόκληρο το σύστημα εκεί κάτω. Πού θα βρουν τα χρήματα;» δήλωσε ο Τζακ Σμιτ, διευθυντής του Center for Colorado River Studies στο Utah State University.



Η απαγόρευση διανυκτερεύσεων εξαιτίας προβλημάτων στην υδροδότηση είναι σπάνια, παρότι ο συγκεκριμένος αγωγός έχει παρουσιάσει επανειλημμένα βλάβες κατά το παρελθόν.







Έργο 208 εκατ. δολαρίων για τον αγωγό Το 2023 είχε ξεκινήσει έργο ύψους 208 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση του αγωγού και την αναβάθμιση του συνολικού συστήματος υδροδότησης. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε χαρακτηρίσει το έργο κρίσιμη επένδυση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των εκατομμυρίων επισκεπτών.



Οι εργασίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος.



Δημοφιλή σημεία του Γκραν Κάνιον, όπως το Bright Angel Campground, το North Kaibab Trail και το Phantom Ranch, με το ιστορικό κυλικείο και τους κοιτώνες του, παρέμεναν κλειστά την Κυριακή. Καταλύματα εξακολουθούν να λειτουργούν έξω από τη νότια είσοδο του πάρκου, στην περιοχή Tusayan.



Είχαν προηγηθεί κακοκαιρίες που είχαν επιβαρύνει το έδαφος Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ντάρεν ΜακΚόλουμ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Φλάγκσταφ, μέσα σε περίπου 20 λεπτά έπεσαν 1 έως 2,5 εκατοστά βροχής σε μια βραχώδη περιοχή με απότομες υψομετρικές διαφορές.



Είχαν προηγηθεί δύο μικρότερα κύματα κακοκαιρίας, τα οποία είχαν ήδη κορέσει το έδαφος.



«Όταν έφτασε η κύρια καταιγίδα, καταρρακτώδης βροχή έπεσε πάνω σε μια περιοχή που ήταν ήδη εντελώς μουσκεμένη και αυτό προκάλεσε όλα τα προβλήματα που βλέπουμε», εξήγησε ο ΜακΚόλουμ.



Η πλημμύρα σημειώθηκε στη βόρεια πλευρά του Γκραν Κάνιον, από όπου το Bright Angel Creek κατεβαίνει από το North Rim προς τον ποταμό Κολοράντο, καλύπτοντας υψομετρική διαφορά περίπου 1.828 μέτρων.



Η απειλή, πάντως, δεν έχει περάσει, καθώς για την περιοχή προβλέπονταν νέες βροχές και καταιγίδες έως και τη Δευτέρα.