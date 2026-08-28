Ένταση στη Θέουτα: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων και ζητούν επαναπροωθήσεις στο Μαρόκο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Θέουτα Μετανάστες Φωτιές Μαρόκο

Ένταση στη Θέουτα: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων και ζητούν επαναπροωθήσεις στο Μαρόκο, δείτε βίντεο

Αστυνομικοί απομάκρυναν τους μετανάστες σε προβλήτα – Χιλιάδες παραμένουν στον ισπανικό θύλακο μετά τη μαζική άφιξη του Ιουλίου

Ένταση στη Θέουτα: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων και ζητούν επαναπροωθήσεις στο Μαρόκο, δείτε βίντεο
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Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες Πέμπτη σε καταυλισμό προσφύγων στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Πλάνα από την παραλία Μπενίτεθ, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, εικονίζουν πολίτες να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.



Αστυνομικοί χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.



Χιλιάδες

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

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Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Η συντηρητική αντιπολίτευση --τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»-- απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Πίεση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που έχει πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
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